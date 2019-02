Tarot Horoscope Today, 22 Feb 2019: कर्क राशि के जातकों को मिलेगा पुरस्कार, वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक पक्ष होगा मजबूत

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आर्थिक मोर्चे पर सुरक्षित रहने की संभावना है। कुछ लोगों की दोस्ती प्यार में बदलता हुआ नजर आ रहा है। किसी समारोह में आमंत्रित किए जा सकते हैं। आध्यात्मिकता की बदौलत आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। बाहरी गतिविधियां थकाऊ साबित हो सकती है। शुभ रंग- पीच और भाग्य- 59% रहेगा।

वृषभ राशिफल: प्रेम के मोर्चे पर जो लोग सुनापन महसूस करते हैं, प्यार में रंग लाने के लिए कुछ रोमांचक योजना बना सकते हैं। घरेलू परियोजना जल्द ही शुरु होने की संभावना है, इसमें आपका बहुत अधिक समय बर्वाद हो सकता है। निवेश के दौरान सावधानी रखकर आप पैसा डुबने से बचा सकते हैं। शुभ रंग- क्रीम और भाग्य 61 % रहेगा।

मिथुन राशिफल: अपने परिवार के लिए आज वक्त निकालने के कारण आप सबकी सराहना काहकदार हो सकते हैं। आपके अंदर थोड़ी सी भी नाकारात्मकता अवसाद का कारण बन सकती है। जो लोग किसी से आर्थिक मदद की आस लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीद पूरी होने की संभावना है। शुभ रंग- नारंगी और भाग्य 72% रहेगा।

कर्क राशिफल: आप में से कुछ लोगों को किसी सम्मान या पुरस्कार के लिए नमांकित किए जाने की संभावना है। वित्तीय समस्या को लेकर होने वाली आशंका दूर होने की संकेत हैं। दोस्त या रिश्तेदार का आना सुखद साबित होगा। शुभ रंग- गहरा फिरोजा और भाग्य 82% रहेगा।

सिंह राशिफल: ऑफिस में दिए गए काम को बेहतर तरीके से पूरा करने के कारण आपकी अच्छी छवि बनने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के कारण जी खोलकर जींदगी का मजा ले सकते हैं। जिसे आप प्यार करते थे उसका दिल भी आप पर आने की संभावना है। शुभ रंग- फिरोजा और भाग्य 57% रहेगा।

कन्या राशिफल: कार्यस्थल पर आपकी सलाह को प्रमुख्ता से स्थान दिया जा सकता है। ड्राइव करना या तैरना सीखने वाले अपने प्रयासों में सफल रहेंगे। दोस्तों का मिलने आना बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। शुभ रंग- भूरा और भाग्य 65% रहेगा।

तुला राशिफल: समाजिक मोर्चे पर आपके पक्ष में बात बनने की संभावना है। किसी सम्मान के लिए नमांकित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अनुशासित दिनचर्या के कारण आप कई सारी बिमारियों से दूर रह सकते हैं। शुभ रंग- गहरा पीला और भाग्य 71% रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: पूर्व में किए गए निवेश से धन आने के कारण वित्तीय स्थिरता बनी रहने की संभावना है। प्रेमी के साथ वक्त गुजारने के लिए मुश्किल से समय मिल सकता है। बीमार चल रहे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत हैं। शुभ रंग- लेमन और भाग्य 69% रहेगा।

धनु राशिफल: दोस्तों के घर आने से माहौल रोमांचक हो जाने की संभावना है। आप में से कुछ लोग आज पार्टनर के साथ छोटा सा अवकाश मना सकते हैं। आज आप आध्यातमिकता के शरण में जाकर मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। शुभ रंग- आसमानी और भाग्य 77% रहेगा।

मकर राशिफल: किसी के कल्याण के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य समाजिक मोर्चे पर आपका कद बढा सकता है। आप किसी और के लिए फैसला लेने की स्थिति में खुद को महसूस कर सकते हैं। संतुलित आहार न लेना आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। शुभ रंग- सफेद और भाग्य- 55% रहेगा।

कुंभ राशिफल: जिस काम की जिम्मेदारी आपके उपर है, उसमें दोस्तों का भरपुर साथ मिलने की संभावना है। पेशेवर मोर्चे पर आनेवाली कुछ समस्या का आसानी से हल निकाला जा सकता है। परिवार में किसी को सुधारने का जिम्मा आप खुद उठा सकते हैं। शुभ रंग– बैंगनी और भाग्य 64% रहेगा।

मीन राशिफल: पढाई के मामले में किसी का मार्गदर्शन मिल जाने के कारण आप काफी संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। फिटनेस और उर्जावान बने रहने के लिए व्यायाम का सहारा ले सकते हैं। आपके लिए कोई अच्छा शादी का प्रस्ताव मिलने की संभावना है। प्रेमी के साथ कहीं बाहर घुमने जाकर रोमांचक समय का आनंद ले सकते हैं। शुभ रंग- हल्का नीला और भाग्य 60% रहेगा।

First Published on February 22, 2019 8:38 am