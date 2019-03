Tarot Horoscope 9 March 2019: वृश्चिक राशि के लोग रहेंगे आर्थिक चिताओं से मुक्त, कर्क राशि वाले बेवजह चिंता लेने से बचें

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आर्थिक स्तर पर कठिनाई आने के संकेत हैं, चिंता की कोई बात नहीं जल्द ही ये समय जर जाएगा। अपनी भावना को मन में दबाने का कोई मतलब नहीं है ,इसे जाहिर करने का प्रयास कर सकते हैं।

वृषभ राशिफल: आप छोटी छोटी बातों पर खुशी या नाराजगी जताते हैं, इस स्वभाव पर काबू पाने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के बावजूद बचत को लेकर चिंतित रहने की संभावना है। सामान्य नौकरी से उकता कर कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं।

मिथुन राशिफल: जल्द ही आप समाजिक स्तर पर सबको अपना मुरीद बना सकते हैं। किसी बङे मकसद के लिए बचत पर जोर दिए जाने की संभावना है। पेशेवर स्तर पर किसी बङी समस्या का हल निकालने में सफल रहने के कारण आपकी अहमियत बढ जाने की उम्मीद है। स्वास्थ संतोषजनक बना रहेगा।

कर्क राशिफल: आपका स्वास्थ अच्छा रहने वाला है, इसलिए सेहत के प्रति बेवजह चिंता लेने से बचें। दूरी आपके रोमांस को फीका कर रही है, इसे जिवंत बनाने के लिए कोई उपाय निकाले जाने की उम्मीद है। किसी रोमांचक यात्रा पर जाने की संभावना है।

सिंह राशिफल: घरेलू स्तर पर खुशहाली लाने के लिए आपको अपान नजरिया बदलना होगा। कोई सच बोलने की कीमत चुकानी पङ सकती है। पुराना प्यार फिर से आपके जीवन में आने की संभावना है। पढाई के मामले में आपको धैर्य से काम लेना होगा, जल्दबाजी में नुकसान उठा सकते हैं।

कन्या राशिफल: पेशेवर या अकादमिक स्तर पर कुछ नया सीखने की उम्मीद है। किसी करीबी के साथ दिन बिताने का मौका मिलने वाला है। स्वास्थ समस्या के लिए घरेलू उपचार का सहारा ले सकते हैं।

तुला राशिफल: समाजिक स्तर पर जिस किसी ने पूर्व में आपकी अवहेलना की थी आप भी उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। खाने के शौकिन लोगों को खाने से संबंधित कोई उपहार मिलने के संकेत हैं। किसी करीबी की मदद से आप आनेवाली समस्या से बच सकते हैं पेशेवर स्तर पर आ रही समस्या आपकी समझ से बाहर का साबित हो सकता है।

वृश्चिक राशिफल: नए जगह पर आवास ले जाने से आपके जीवन में काफी बदलाव आने की संभावना है, आप मानसिक शांति के साथ ही प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। पेशेवर स्तर पर आपका काम उंचे दर्जे का रहने वाला है। आर्थिक स्तर पर सभी चिंताओं से मुक्त रहने वाले हैं।

धनु राशिफल: जो लोग अकेलापन या उपेक्षित महसूस कर रहे थे उनकी जीवन में बदलाव आने की उम्मीद है। समय पर किसी शुभचिंतक की सलाह लेना काफी कारगर साबित होगा। घरेलू स्तर पर कुछ परिवर्तन लाने के लिए कलात्मक व्यक्तियों से संपर्क किए जाने की संभवना है।

मकर राशिफल: कहीं घूमने जाने की योजना काफी रोमांचक रहने वाली है। संपत्ति से जुङा कोई विवाद आसानी से सुलझ जाने की उम्मीद है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलता रहेगा। जल्द ही किसी समारोह में बुलाए जा सकते हैं।

कुंभ राशिफल: आपको बहुत अच्छे से पता है कि लोगों को आकर्षित कैसे करना है, इसका पूरा फायदा उठाकर लाईम लाईट में आने की संभावना है। जिससे आप मन ही मन प्यार करते हैं अचानक उसे प्रपोज करने का मन बना सकते हैं। हॉलिडे पर कहीं जाने के लिए टूर पैकैज ले सकते हैं।

मीन राशिफल: आज आप जिस किसी भी काम को अपने हाथ में लेंगे उसमें उम्दा प्रदर्शन किए जाने की उम्मीद है। यदि आपकी शोहरत बढ रही है तो मान लिजिए कि समृद्धि भी कुछ ही कदम दूर है। घर में शांति और उत्साह कायम रखने का प्रयास कर सकते हैं। अपने प्रयासों से अच्छे स्वास्थ का लाभ ले सकते हैं।

First Published on March 9, 2019 8:24 am