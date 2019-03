Tarot Horoscope 8 March 2019: मकर राशि वाले खर्च पर रखें नियंत्रण, मीन राशि के जातकों को मलेगा मेहनत का शुभ फल

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: समाजिक स्तर पर अपने करीबी लोगों के साथ का मजा ले सकते हैं ।आपके यहां किसी पार्टी का आयोजन होने की संभावना है। धीरे धीरे आमदनी बढती हुए नजर आ रही है। किसी बिजनेस ट्रिप पर बॉस के साथ जाना पड़ सकता है। प्यार की उम्मीद लगाए लोगों की बात आज बन सकती है, किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं।

वृषभ राशिफल: किसी टूरिस्ट प्लेस की यात्रा पर जाना बहुत रोमांचक साबित होने वाला है। किसी काम को अटका कर रखने से बचें। आपकी अच्छाई का कोई गलत फायदा उठा सकता है। रुटिन का पालन नहीं करने का असर आपकी सेहत पर नजर आने वाला है।

मिथुन राशिफल: आज आपका भाग्य आपके साथ है पैसे से जुड़ा हुआ कोई काम करना फायदेमंद रहेगा। शांत मन से लिया फैसला सही साबित होगा। साइकिल से दूर तक यात्रा करना बेहद रोमांचक और ताजगी देने वाला साबित होगा। घर में शांति का वातावरण बना रहेगा।

कर्क राशिफल: किसी परिवारिक समस्या को शांति के साथ सुलझाने में सक्षम साबित होंगे। महत्वपूर्ण कड़ी के रुप में किसी कार्य का हिस्सा बनने की संभावना है। फूल देकर अपने प्यार में ताजगी लाने का प्रयास कर सकते हैं। आपसे दूर हो चुका दोस्त लम्बे समय बाद एक बार फिर से वापस आ सकता है।

सिंह राशिफल: किसी भी काम में मिडियेटर की अहम भूमिका निभाने के कारण पेशेवर स्तर पर आपका महत्व बढ सकता है। जंक फूड से दूरी और हेल्दी खाने की आदत डालना आपके लिए बहुत आवश्यक होता जा रहा है। किसी खास के साथ क्लब एक्टिविटी में हिस्सा लेने के कारण आप बहुत उत्साहित रहने वाले हैं। नए नए दोस्त बनाए जाने की उम्मीद है।

कन्या राशिफल: पेशेवर स्तर पर फायदा मिलने की संभावना भले ही अभी नगन्य नजर आ रही है, लेकिन अचानक से ऐसा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखना बहुत जरुरी है अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकता है। आर्थिक स्तर पर हुआ बदलाव साकारात्मक रहेगा। पूर्व की गलती से सबक ले सकते हैं।

तुला राशिफल: घरेलू स्तर पर आपके प्रयास की कोई सराहना करे ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। किसी बहुमूल्य सामान या पैसे को मिसप्लेस करना आपका तनाव बढा सकता है। जीवनसाथी आपके मूड को परखने में असफल हो सकते हैं। बाहर खाना खाने वालों को थोड़ा क्वालिटी का ध्यान रखना होगा।

वृश्चिक राशिफल: परिवार के साथ समय बिताने से एक दूसरे को लेकर समझ बढने वाली है। आध्यात्मिक स्तर पर उंचाई हासिल करने के लिए आज सटिक समय हो सकता है। मन में संतोष रखने की वजह से आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। अपने प्रयासों से प्रेम में ताजगी भरने में कामयाब रहेंगे।

धनु राशिफल: ऐसी स्थिति बनने की संभावना है जहां आप मुंह खोलने को मजबूर हो सकते हैं। लोन की सहायता से किसी बड़े सपने को पूरा किए जाने की संभावना है। किटी में किसी नई चीज के प्रदर्शन का मौका मिलने वाला है। विज्ञापन से आपके व्यापार को जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है।

मकर राशिफल: वर्तमान परिस्थिति में आपको अपने पेशेवर क्षमता को और निखारने की जरुरत हो सकती है। खर्च पर कड़ी नजर रहने वाली है, किसी जरुरी आवश्यकता के लिए बचत करना बहुत जरुरी है। आपका प्रदर्शन अच्छा रहने के कारण प्रमोशन मिलने की संभावना है। स्वास्थ के प्रति सचेत रहना बहुत जरुरी होगा।

कुंभ राशिफल: प्रेमी आज आपको नजरअंदाज कर सकता है ,जिससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचने की संभावना है। आप में से कुछ लोग आज किसी छोटी सी बात पर पूरे दिन नाराज रह सकते हैं। परिवार आपके लिए मददगार रहेगा। फिटनेस के लिए पसीना बहाकर आप बेहद संतोष का अनुभव कर सकते हैं।

मीन राशिफल: छुट्टियां बिताने गए लोगों को अकोमोडेशन की समस्या झेलनी पड़ सकती है। पेशेवर स्तर पर आपको नए रुप में पेश होने की जरुरत है। आपकी अच्छी नियत का कोई अपना गलत मायने लगा सकता है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 8, 2019 8:38 am