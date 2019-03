Tarot Horoscope 5 March 2019: कर्क राशि के जातकों को बिजनेस में उन्नति, मीन राशि वालों की होगी सैलरी में बढ़ोतरी

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: काम में भटकाव की वजह से सिनियर्स के गुस्से का शिकार हो सकते हैं किसी बड़े समारोह में बुलाए जाने की संभावना है। जींदगी के प्रति उम्मीद बनाए रखने से आपको तनाव से मुक्ति मिल सकती है। आपकी हॉबी आपको उर्जावान बने रखने में मददगार होगी।

वृषभ राशिफल: काफी समय लगने वाले टास्क को रेकार्ड समय में पूरा करने में सक्षम रहेंगे ।रोमांस आपकी प्रथमिकता रहेगी जिसका उत्साहित करने वाला परिणाम मिल सकता है ।धार्मिक सोच वाले व्यक्ति पूजा पाठ में व्यस्त हो सकते हैं । किसी के साथ मन की कड़वाहट मिटाने में सफलता मिलने की उम्मीद है ।

मिथुन राशिफल: आप अपने छुपे हुए हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं ।अति भावनात्मक लोगों को अपने सामान विचारधारा का साथी ढूंढने में अभी और वक्त लग सकता है । खाने पीने पर नियंत्रण रखने के कारण आप अपना शेप मेंटेन रखने में सफल रहेंगे।

कर्क राशिफल: आपकी एकाग्रता और लगन का अच्छा परिणाम मिलता हुआ नजर आ रहा है ,दिए गए टास्क में सफलता मिलेगी। बिजनेस में लगे लोगों की उन्नति के संकेत हैं। प्यार के मामले में दिल पर चोट लगने की संभावना है।

सिंह राशिफल: ज्वेलर्स को आज अच्छी आमदनी होने के संकेत हैं। पेशेवर स्तर पर आपके द्वारा पूरा किए गए टास्क से सीनियर्स संतुष्ट हो सकते हैं। नवविवाहित जोड़े अपनी शाम को खास बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं।

कन्या राशिफल: आर्गेनाइजेशन में कोई नया पद हासिल होने के संकेत हैं। जॉब स्विच करने वाले लेगों को बेहतर मौका मिलने की संभावना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने का फायदा आपको लम्बे समय तक मिलता रहेगा। शादीयोग्य लोगों की जल्द ही बात बनने की संभावना है।

तुला राशिफल: आर्थिक स्तर पर मिल रहे मौके का समय रहते फायदा उठाने की जरुरत है। नए डाइट प्लान की वजह से अच्छी सेहत का मजा ले सकते हैं। रोमांटिक स्तर पर आपका जुनून आपको लाइम लाइट में ला सकता है।

वृश्चिक राशिफल: अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर लोग छोटी छोटी कमियों को दूर कर असंभव लगने वाले लक्ष्य को पाने में सक्षम साबित होंगे। निवेश को लेकर प्लानिंग में कमी रहने की वजह से अपेक्षित लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रेमी का सशंकित व्यवहार आपको डरा सकता है।

धनु राशिफल: यदि काम को निश्चित समय सीमा में पूरा करना चाहते हैं तो किसी काम को कल पर टालने से बचें। हलांकि परिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा लेकिन घर के प्रति लापरवाह होने से बचना होगा। अच्छी प्लानिंग की वजह से आपको लाभ मिलेगा।

मकर राशिफल: सहयोगियों पर आंखमूंदकर भरोसा करना आपके लिए सही नहीं होगा, सावधान रहें। आपके अच्छे व्यवहार के कारण कोई आपके प्यार में पड़ सकता है। आपकी लापरवाही सेहत के स्तर पर भारी पड़ने की संभावना है।

कुंभ राशिफल: कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही साबित होगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत हैं। लेट नाइट पार्टी या बाहर खाना खाना से आपकी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

मीन राशिफल: लगातार अच्छे प्रदर्शन का परिणाम मिलने वाला है, सेलरी में बढोतरी मिल सकती है। नए जॉब की तलाश में लगे लोगों को सफलता मिलने की संभावना है। कोई उधार लिया हुआ रकम सही समय पर आपको लौटा सकता है। आप में से कुछ लोगों द्वारा नया वाहन खरीदे जाने की संभावना है।

First Published on March 5, 2019 8:46 am