Tarot Horoscope Today, 3 March 2019: तुला वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, कन्या राशि के जातकों को मिलने वाले हैं करीबी

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: पेशेवर और शिक्षा के स्तर पर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले है।इस समय आपको अपना फोकस बनाए रखने की जरुरत है। बचत के उपर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। अभी प्रेम संबंध को किनारे रखना पड़ सकता है। दोस्तों के साथ रोमांचक यात्रा पर जाने की संभावना है।

वृषभ राशिफल: आप में से कुछ लोग पठाई का विषय बदलने का सोच सकते हैं। परिवार में किस की शादी को लेकर सबको चिंता बनी रहने की संभावना है। प्रेमियों के बीच बहुत छोटे अंतराल के लिए दूरी बनी रहने के संकेत हैं। सही दाम पर कुछ खरीदने के लिए आपको बारगेनिंग का सहारा लेना पड़ेगा।

मिथुन राशिफल: पुराने दोस्तों से मुलाकात की संभावना है, गुजरें दिनों की यादें ताजा कर सकते हैं। जो आपका सम्मान करता है वो आप पर सवाल नहीं खड़े होने दे सकता। आप पने पैसे का रुतवा किसी के सामने बघेरने से बचेंगे। किसी न्य संदंर्भ में मांगी गई मदद देने के लिए तैयार नजर आएंगे।

कर्क राशिफल: कुछ न कुछ बचा लेना आपका स्वभाव है इसलिए अपने नजरिए से आप सही हो सकते हैं। किसी परिवारिक परेशानी से तनाव में रहेंगे, सही रास्ता निकाला जाना बहुत जरुरी है। कन्फ्यूज दिमाग से लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होगा। संपत्ति विवाद का मामवा सुलझा लिया गया।

सिंह राशिफल: परिवार में किसा समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है, इस पार्टी में आप सबके आकर्षण का विन्दु बन सकते हैं। वित्तीय स्थिति का ख्याल रखने की जरुरत है, फिजूलखर्ची पर पाबंदी लगा सकते हैं। फिल्म और एडवरटाइजिंग से जुड़े लोग उन के काम आने वाले इंसान से संपर्क बनाने में सफल रहेंगे।

कन्या राशिफल: किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। अपने करीबी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। जल्दबाजी में अपना मौटा पैसा किसी गलत योजना में लगा सकते हैं, सब्र से काम लें। खान पान को लेकर खुद पर नियंत्रण रखने की जरुरत है। किसी खास इंसान से लंबे समय बाद मुलाकात होने की संभावना है।

तुला राशिफल: बाहरी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। किसी से पैसा तभी उधार लें जब आप इसे समय पर लौटाने में सक्षम हों। खाने को लेकर परहेज रखने की उम्मीद है। परिवार के किसी बड़े से किया हुआ वादा हमेशा आपको याद रखना होगा।

वृश्चिक राशिफल: नए उद्दयोगपतियों को स्थापित होने का मौका मिलने वाला है। आप के शानदार क्मयूनिकेशन स्किल की वजह से कोई बड़ा सौदा मिलने की संभावना है। दोस्तों और सहकर्मियों से सोशल साइट्स से जूड़े रहने के कारण किसी कॉकटेल पार्टी में जाना पड़ सकता है। कोई पको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर सकता है। छुट्टी पर कहीं घूमने जाने की योजना बनने वाली है।

धनु राशिफल: किसी बात को पेनिक बनाने की जरुरत नहीं है सही समय पर सब काम समाप्त हो जाने वाला है। जिसे आप प्यार करते हैं उस तक अपने दिल की बात पहुंचाने में मुश्किल आ सकती है। रप ड्राइविंग करने वाले को थोड़ा सावधान होकर गाड़ी चलाने की जरुरत है।

मकर राशिफल: जिस इंसान को आप बहुत उलझा हुआ मान रहे थे आज वही आपको सुलझा हुआ नजर आएगा, इसलिए किस का मुल्यांकन करने में जल्दबाजी न करें। समय के अभाव में किसी के आमंत्रण को अस्वीकार करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग अपने प्रेम संबंध को आगे बढाने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

कुंभ राशिफल: परिवार में किसी मामले को लेकर सामंजस्या बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी कार्यक्षमता की तारीफ होने वाली है। किसी परियोजना को लेकर आपकी अपने बॉस से भिन्न धारणा हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी होते ही व्यापार भी खूब चलने लगेगा, थोडा होशियार रहने की जरुरत हैं। अपने स्वास्थ को लेकर सावधान रहें।

मीन राशिफल: लम्बे समय से संबंध में रहने वाले को प्रेमी का खुला पत्र मिलने वाला है। शादी के संबंध में विचार कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके बॉस आपको कोई कठिन कार्य सौंप सकते हैं ,लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है आप बहुत आसानी के साथ इसे पूरा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 3, 2019 7:43 am