Tarot Horoscope Today, 28 Feb 2019: तुला राशि वालों को मिलेगा अच्छा जीवनसाथी, सिंह राशि वाले आज ड्राइविंग करने से बचें

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: पेशेवर स्तर पर आजका दिन आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। कार्यस्थल पर अपने आईडिया से कुछ कमाल दिखाकर बॉस के मन में अपनी जगह बना सकते हैं। परिवार में कोई कार्यक्रम हो सकता है जिसकी वजह से खुशहाली रहेगी। शुभ रंग- क्रीम और भाग्य- 51% रहेगा।

वृषभ राशिफल: किसी फिनांशियल स्किम से जबरदस्त लाभ होने के संकेत हैं। आप में से कुछ लोगों को बोनस या इंक्रिमेंट मिलने की संभावना है। जिन लोगों पर परिवार से अलग रहने की मजबूरी थी अब घर आ सकते हैं। शुभ रंग- मरुन और भाग्य- 67% रहेगा।

मिथुन राशिफल: आपका विस्तृत परिवार और दोस्त आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी साबित होंगे। आपकी छवि किसी के दिल में बस जाने की संभावना है, रोमांस की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग- फिरोजा और भाग्य-74% रहेगा।

कर्क राशिफल: किसी भी काम को स्वभाविक और सरल तरीके से करने वाला आपका गुण अन्य लोगों को प्रभावित कर सकता है। आज आपके पास जादुई किस्मत नजर आ रही है, आप जो कुछ भी चाहेंगे पूरा हो सकता है। सेहत अच्छा रहेगा। शुभ रंग- गुलाबी और भाग्य 61% रहेगा।

सिंह राशिफल: रोमांटिक स्तर पर अपना वादा नहीं निभा पाने के कारण प्यार की नजर में अपमानित होने के संकेत हैं। पुराना प्यार आपकी जींदगी में वापस लौटकर आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास कर सकता है। आज रश ड्राइविंग स्विमिंग या कोई भी एडवेंचर वाले काम से बचना आपके लिए हितकर होगा, खतरे की संभावना है। शुभ रंग- पीच और भाग्य- 52% रहेगा।

कन्या राशिफल: शैक्षणिक स्तर पर आपका प्रदर्शन अपेक्षा से भी उपर रहने वाला है, जबरदस्त सफलता की संभावना है। फिजूलखर्ची पर पाबंदी लगाना वर्तमान समय की जरुरत है। सेहत के मामले में लापरवाही का अंजाम भुगतना पड़ सकता है। गाड़ी पार्क करने से पहले सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो लेना हितकर होगा। शुभ रंग- हल्का लाल और भाग्य- 65% रहेगा।

तुला राशिफल: परिवार में किसी को लेकर आपका विचार बदल जाने की उम्मीद है। धैर्य रखने से आपको रोमांटिक स्तर पर सफलता मिलेगी, कोई अच्छा साथी मिलने की संभावना है। ग्रामिण इलाकों में ड्राइविंग के लिए जाना रोमंचक साबित होगा। शुभ रंग- हल्का सलेटी और भाग्य- 77% रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: शेप में बने रहने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे ज्यादा करने की जरुरत है। पेशेवर स्तर पर आज आप असंतुष्ट नजर आएंगे। जीवनसाथी के साथ अनबन आपका मूड खराब कर सकता है। शुभ रंग- लेमन और भाग्य- 55% रहेगा।

धनु राशिफल: आप में से कुछ लोग घरेलू स्तर पर बदलाव लाने की योजना को कार्यान्वित करने में सफल रहेंगे । पेशेवर स्तर पर अधिक से अधिक काम निपटा सकते हैं लेकिन निजी समय का ख्याल रखते हुए। कार्यस्थल के प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना जरुरी है। लव लाइफ संतोषजनक रहने की उम्मीद है। शुभ रंग- गहरा हरा और भाग्य- 65% रहेगा।

मकर राशिफल: भले ही आप कितने भी कंजूस हों नाम के लिए दिल खोलकर खर्च कर सकते है। परिवार के माहौल से आपको तनाव हो सकता है लेकिन उसमें सुधार करने के लिए प्रयास करेंगे।आप में से कुछ लोग प्यार में पड़ सकते हैं। शुभ रंग- गहरा फिरोजा और भाग्य- 68% रहेगा।

कुंभ राशिफल: कार्यस्थल पर मैन मैनेजमेंट करने में आपका अनुभव कारगर साबित होगा। जॉब में नए लोगों को पेशेंस के साथ काम लेने की जरुरत है। नवविवाहित जोड़ों के बीच की दूरी मिटाने में आपका सुझाव सफल रहेगा। आप में से कुछ लोग किट्टी पार्टी के आयोजन में व्यस्त रहने वाले हैं। शुभ रंग- पीच और भाग्य- 77% रहेगा।

मीन राशिफल: पेशेवर और पढाई के स्तर पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, टॉप की रेस में पर पहुंचने की संभावना है। कमाई अच्छी रहने से मन उत्साहित रहने के संकेत हैं। परिवार में किसी बड़े आयोजन की तैयारी में व्यस्त रहने की संभावना है।आपका पहला प्यार फिर से आपेक जीवन में वापस आ सकता है। शुभ रंग- इंडिगो और भाग्य- 56% रहेगा।

First Published on February 28, 2019 8:44 am