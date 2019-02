Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: जो लोग अपने घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाने के लिए ललायित थे, उनका सपना पूरा होता नजर आ रहा है। पेशेवर मोर्चे पर किसी परियोजना की जिम्मेदारी आगे बढ कर ले सकते हैं। अच्छे स्वास्थ की सबसे पहली शर्त संतुलित आहार है, इस बात का पालन किए जाने की सभांवना है। शुभ रंग- हल्का हरा और भाग्य 55% रहेगा।

वृषभ राशिफल: आपके द्वारा लिया गया कोई टूर पैकेज निराशाजनक साबित होने की संभावना है। परिवार का कोई सदस्य अपने हठ पर कायम रहने के कारण आपकी परेशानी बढा सकता है। निवेश से अपेक्षित फायदा मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। शुभ रंग- सुनहरा और भाग्य- 77% रहेगा।

मिथुन राशिफल: किसी फायदेमंद सौदे से उम्मीद से भी ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। जिस काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा हो वहां नेटवर्किंग आपके काम आ सकता है। अपने प्यार को आकर्षित करने का एक बेहतर मौका मिलने की संभावना है। शुभ रंग- मजेंटा और भाग्य 69% रहेगा।

कर्क राशिफल: आप में से कुछ लोग आज रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ अच्छा दिन बिताएंगे। प्यार के मोर्चे पर कुछ प्रयास करने से भाग्य का भी साथ मिलने की संभावना है। स्वास्थ को नजरअंदाज करना मंहगा पड़ सकता है। आमदनी बढाने के लिए अतिरिक्त जरिए का राश्ता तलाश किए जाने की संभावना है। शुभ रंग- लाल और भाग्य 58% रहेगा।

सिंह राशिफल: कार्यस्थल पर किसी से प्यार हो जाने की संभावना है। आप में से कुछ लोग ऑफिस के काम से विदेश जा सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर किसी अतिरिक्त काम का भार दिए जाने के संकेत हैं। वित्तीय मोर्चे पर स्थिरता कायम रहेगी। शुभ रंग- बैंगनी और भाग्य 54% रहेगा।

कन्या राशिफल: समाजिक मोर्चे पर चलने वाले किसी घटनाक्रम में दिलचस्पी ले सकते हैं। प्रेमी के साथ उलझे किसी मामले को प्यार से सुलझा लिए जाने की संभावना है। आप में से कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं। शुभ रंग- नेवी ब्लू और भाग्य 57% रहेगा।

तुला राशिफल: शैक्षणिक मोर्चे पर किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। उद्दयमियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने की उम्मीद है। किसी सौदे का सामना करने जा रहे लोग अपने डर पर काबू करने में सफल हो सकते हैं। आप अपने प्रयासों से अच्छे स्वास्थ का आनंद ले सकते हैं। शुभ रंग- हल्का नीला और भाग्य 68% रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: घरेलू मोर्चे पर आपको किसी के मदद की जरुरत पड़ने वाली है। वित्तीय मोर्चे पर किसी अन्य की सलाह पर चलना जोखिम भरा हो सकता है। आज आप परिवार के लिए समय निकालने में सक्षम साबित होंगे। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य की समस्या और बढती नजर आ रही है। शुभ रंग- हल्का ब्राउन और भाग्य 51% रहेगा।

धनु राशिफल: शैक्षणिक मोर्चे पर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको और अधिक ध्यान लगाने की जरुरत हो सकती है। प्रेमी के खराब मूड के सही करने में सफल रहने की उम्मीद है। स्वास्थ को लेकर आ रही समस्या दूर हो सकती है। शुभ रंग- नीला और भाग्य 76 % रहेगा।

मकर राशिफल: दोस्तों के साथ घूमने जाने की योजना अंतिम समय में निरस्त किए जाने की संभावना है। आप में से कुछ लोगों को बेहतर नौकरी मिल जाने के संकेत हैं। वित्तीय मोर्चे पर धीरे धीरे मजबूती आने की उम्मीद है। शुभ रंग- गुलाबी और भाग्य 61% रहेगा।

कुंभ राशिफल: घर से अलग रहने को मजबूर लोग शुरुआती परेशानी का सामना कर सकते हैं। प्रेम के मामले में अस्वीकृति झेले जाने की संभावना है। शैक्षणिक मोर्चे पर समयाभाव में कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह जाने के संकेत हैं। स्वास्थ संतोषजनक बना रहेगा। शुभ रंग- पेरॉट ग्रीन और भाग्य 57% रहेगा।

मीन राशिफल: आप में से कुछ लोगों के पदोन्नति के संकेत हैं। फिटनेस के लिए मेहनत करना शुरु कर सकते हैं। आज घर में कुछ खास समारोह रखे जाने की संभावना है। प्रेमी के साथ खास पल बिता सकते हैं। शुभ रंग- बैंगनी और भाग्य 72% रहेगा।

First Published on February 27, 2019 8:50 am