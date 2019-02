Tarot Horoscope Today, 25 Feb 2019: सिंह राशि वाले प्रॉपर्टी खरीदने की बनाएंगे योजना, वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य होगा प्रभावित

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: पेशेवर स्तर पर कॉस्ट कटिंग किए जाने की संभावना है। प्रेमी के जिद पर बाहर घूमने जाना आपको नाराज कर सकता है। अच्छी प्लानिंग और सही मैनेजमेंट के कारण वित्तीय कठिनाई के दिनों में भी सुकून बना रहने के संकेत हैं। शुभ रंग- हरा और भाग्य 56% रहेगा।

वृषभ राशिफल: घर का माहौल सही रहने से सुकून का अनुभव कर सकते हैं। प्रेमी अपना किया हुआ वादा निभाने में सफल रहेंगे। आज आप कई नए स्थआन की सैर कर सकते हैं। शुभ रंग- गहरा फिरोजी और भाग्य 62% रहेगा।

मिथुन राशिफल: आपके निजी मामले में किसी का सच बोलना आपको गुस्सा दिला सकता है। रोमांटिक स्तर पर पहला प्रयास सफल रहने की संभावना है, लेकिन प्रयास जारी रखें आगे सफलता मिलने के संकेत हैं। शुभ रंग- मरुन और भाग्य 64% रहेगा।

कर्क राशिफल: रिसर्च में काम करने वाले लोगों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण खोज किए जाने की संभावना है। शैक्षणिक स्तर पर आपकी मेहनत सफल रहने की उम्मीद है। किसी दोस्त की सलाह पर फिटनेस की ओर कदम बढा सकते हैं।जिसे आप मन ही मन प्यार करते थे वो आपका दिल तोड़ सकता है। शुभ रंग- परपल और भाग्य 88% रहेगा।

सिंह राशिफल: किसी से लम्बे समय बाद मिलने के लिए समय निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को जल्द ही मनपसंद जगह मिल जाने की उम्मीद है। दोस्तों या रिस्तेदारों के साथ रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग- मजेंटा और भाग्य 73% रहेगा।

कन्या राशिफल: पेशेवर स्तर पर किसी के आइडिया को इंप्लिमेंट करने का अवसर मिल सकता है। रोमांटिक स्तर पर खुशनुमा दिन बिता सकते हैं। आपके लगातार प्रयासों से वित्तीय स्तर पर सुधार आने के संकेत हैं। लम्बी यात्रा के दौरान किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग- केसरिया और भाग्य 55% रहेगा।

तुला राशिफल: परिवार आपके साथ सपोर्टिव बना रहेगा, जिससे नए माहौल में ढलने में सुविधा होगी। किसी जगह निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ले लेना सही रहेगा। आपकी गुस्सैल रवैये से कोई रिश्ता बिगड़ने के संकेत हैं, अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। शुभ रंग- गुलाबी और भाग्य 61% रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: जिस तरह आप सेहत को लेकर लगातार जागरुक हो रहे हैं स्वास्थ में भी परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। लम्बे समय से परेशान कर रहे किसी पेशेवर मामले को सुलझा लिए जाने की संभावना है। यात्रा के दौरान अपनी गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। शुभ रंग- लेमन और भाग्य 77% रहेगा।

धनु राशिफल: किसी सस्ते सामान के लिए ज्यादा पैसे देने बंद कर सकते हैं। समाजिक स्तर पर आपके खिलाफ माहौल बन सकता है। वर्तमान रिलेशनशिप से आंतरिक स्तर पर असंतुष्ट रहने के संकेत हैं। हाईवे से यात्रा करना आज आपके लिए सही नहीं है, आज की जाने वाली यात्रा टालने का प्रयास करें। शुभ रंग- बैंगनी और भाग्य 67% रहेगा।

मकर राशिफल: किसी फायदेमंद नजर आने वाले सौदे में पैसा लगाने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार कर लेना हितकर होगा। लगातार दबाव के कारम आपको कोई समाजिक समारोह अटेंड करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग जिम जाने की शुरुआत कर सकते हैं। शुभ रंग- हल्का लाल और भाग्य 51% रहेगा।

कुंभ राशिफल: आप में से कुछ लोग घर का माहौल सुधारने के लिए समय दे सकते हैं। आपकी उपलब्धियों के लिए समाजिक स्तर पर सम्मानित किए जाने की संभावना है। यात्रा के शौकिन लोग कहीं लम्बी ट्रिप पर जा सकते हैं। शुभ रंग- बेबी पिंक और भाग्य 60% रहेगा।

मीन राशिफल: बचपन के किसी दोस्त से मिलकर खोए रोमांस की शुरुआत हो जाने की उम्मीद है। छुट्टियां मनाने किसी विशेष जगह पर जा सकते हैं। आप अपने घर का सपना पूरा करने के लिए लोन ले सकते हैं। जीवनशैली में परिवर्तन करने का साकारात्मक सर सेहत पर नजर आने वाला है। शुभ रंग- गुलाबी और भाग्य 65% रहेगा।

First Published on February 25, 2019 8:43 am