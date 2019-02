Tarot Horoscope Today, 24 Feb 2019: कर्क राशि वालों की आमदनी रहेगी धीमी, मिथुन जातक सेहत के प्रति न बरतें लापरवाही

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: परिवार की कोई नौजवान पढाई के क्षेत्र में नाम कर आपको गर्व महसूस करा सकता है। पेशेवर स्तर पर स्थिति आपके अनुकूल होने वाली है, करियर में उछाल आने के संकेत हैं। प्रॉपर्टी के संदर्भ में चल रहा कोई मामला सुलझ जाने की उम्मीद है, फैसला आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग- गहरा हरा और भाग्य 55% रहेगा।

वृषभ राशिफल: कोई प्रभावशाली इंसान आपको वित्तीय मामले में मार्गदर्शन दे सकता है। हेल्दी एक्टिविटी अपनाकर फिट बने रहने की उम्मीद है। पेशेवर स्तर पर कोई आपको इरिटेट करने वाला है, आप अपनी समझ से काम ले सकते हैं। आज किसी के प्यार में पड़ने की संभावना है। शुभ रंग- कॉफी और भाग्य 65% रहेगा।

मिथुन राशिफल: प्रेम संबंध में बोरियत महसूस कर रहे लोगों द्वारा अपने संबंध में ताजगी और रोमांस लाने का प्रयास किए जाने की संभावना है। किसी से किया गया भावनात्मक कमिटमेंट निभाने के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही बरतना सही नहीं होगा, लेने के देने पड़ सकते हैं। शुभ रंग- लाल और भाग्य 73% रहेगा।

कर्क राशिफल: वित्तीय स्थिति अच्छी होने के कारण व्यापार को बढाने का विचार कर सकते हैं। कमिशन बेसिस पर काम करने वाले लोगों की आमदनी धीमी रहने के संकेत हैं। समाजिक क्षेत्र के जिस इंसान को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसके प्रति लगाव बढने की उम्मीद है। आज आपके पास प्रेमी को देने के लिए समय का अभाव हो सकता है। शुभ रंग- फिरोजा और भाग्य 84% रहेगा।

सिंह राशिफल: आपकी दूरदृष्टि और प्लानिंग की वजह से वित्तीय दशा सही बनी रहेगी। समाजिक स्तर पर अपना रुतवा कायम करने में सफल रहेंगे। लव लाइफ में कोई रोमांच आने की संभावना है। शुभ रंग- सफेद और भाग्य 78% रहेगा।

कन्या राशिफल: मेडिकल और इंजिनियरिंग फिल्ड के लोग जिस किसी भी काम में लगे हैं उनके काम को सराहना मिलने की संभावना है। परिवार में होने वाले किसी आयोजन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जिसे आप प्यार करते हैं उसकी तरफ से भी पॉजिटिव सिगनल मिलने की संभावना है। शुभ रंग- ऑलिव ग्रीन और भाग्य 77% रहेगा।

तुला राशिफल: पेशेवर स्तर पर काम की प्राथमिकता को समझ कर उसे पूरा करने के कारण बॉस के फेवरेट बने रहेंगे। परिवार के साथ रोमांचक समय बिताने की योजना बना सकते हैं। जिन लोगों ने आज के लिए विशेष छुट्टी ले रखी थी उनका प्लान सक्केसफूल रहेगा। शुभ रंग- पिंक और भाग्य 81% रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: शैक्षणिक स्तर पर अच्छा परिणाम आपको आगे और विशेष करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। परिवार का कोई बच्चा आपका सर उंचा करने वाला है। रोमांस आज पकी प्राथमिकता में रहेगा, पूरे दिन को रोमांचक याद में बदल सकते हैं। किसी व्यापार से आनेवाली आमदनी में वृद्धि की संभावना है। शुभ रंग– नेवी ब्लू और भाग्य 72% रहेगा।

धनु राशिफल: पेशेवर स्तर पर हुए बदलाव आपके प्रतिकूल जाने के संकेत हैं, लेकिन आप इससे निपटने का कोई उपाय निकालने में कामयाब रहेंगे। रिटेलर्स और छोटे व्यापारियों के लिए अच्छे दिन ने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढोतरी के संकेत हैं। शुभ रंग- फॉरेस्ट ग्रीन और भाग्य 88% रहेगा।

मकर राशिफल: आपको उसे समझाने के लिए और प्रयास करना होगा। आप में से कुछ लोग नया हाउसहोल्ड आइटम खरीद सकते हैं। किसी इंटरटेनमेंट वाली जगह पर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। आप जल्द ही फिट रहने के लिए कोई उपाय निकाल सकते हैं। शुभ रंग- सफेद और भाग्य 56% रहेगा।

कुंभ राशिफल: पेशेवर स्तर पर आप अपना आइडिया मानने के लिए सीनियर को कन्विंस करने में सफल रहेंगे। शैक्षणिक स्तर पर शानदार प्रदर्शन किए जाने के संकेत हैं। परिवार में कोई सेलिब्रेशन होने की संभावना है। शादीयोग्य लोगों की शादी या इंगेजमेंट होने की संभावना है। शुभ रंग- गहरा फिरोजा और भाग्य 60% रहेगा।

मीन राशिफल: पेशेवर स्तर पर की बड़े क्लाइंट मिलने की संभावना है। प्रोफिट मेकिंग स्किम में पैसा लगाना सफल रहने वाला है, अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं। आप में से कुछ लोग फिटनेस कांसस फ्रेंड के सर्कल में कर हेल्दी और खुशनुमा समय बिताने वाले हैं। प्रेम का प्रदर्शन आपके पार्टनर को नाखुश कर सकता है। शुभ रंग- क्रीम और भाग्य 51% रहेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 24, 2019 7:23 am