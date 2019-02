Tarot Horoscope Today, 23 Feb 2019: नौकरी की तलाश कर रहे धनु राशि के जातक रखें धैर्य, सिंह राशि वालों को होगी आय में वृद्धि

Tarot Horoscope Today 2019, Daily Tarot Card Rashifal Horoscope 23 Feb 2019 in Hindi

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: किसी संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला हल करने का प्रयास चलता रहेगा। पेशेवर मोर्चे पर किसी को मुसीबत से निकालने में मददगार साबित हो सकते हैं। जीवन में प्यार संतोषजनक रुप से बना रहेगा, खासतौर पर नवविवाहितों के लिए। शुभ रंग- नेवी ब्लू और भाग्य 58% रहेगा।

वृषभ राशिफल: मेनुफेक्चरिंग के काम से जुड़े लोगों को बाजार में रहने के लिए अपने गुणवत्ता में वृद्धि करने की जरुरत महसूस होगी। जिस काम में आपकी दिलचस्पी नहीं बची है उसे नजरअंदाज कर देना बेहतर होगा। शैक्षणिक मोर्चे पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर व्यस्तता रहने की संभावना है। शुभ रंग- रोजी ब्राउन और भाग्य- 66% रहेगा।

मिथुन राशिफल: सट्टेबाजी से पैसे का नुकसान उठा सकते हैं, सावधान रहें। आपकी रचनात्मकता आपके क्लाइंट के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरने के कारण आपको दुबारा से मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी मुद्दे को लेकर अपने प्रेमी को मना पाना आसान नहीं होगा। शुभ रंग- पेरॉट ग्रीन और भाग्य 65% रहेगा।

कर्क राशिफल: आप किसी भी तरह के काम को कर अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने में सक्षम साबित हो सकते हैं। रोमांटिक मोर्चे पर आज अच्छे दिन की संभावना है। परिवार के साथ कहीं रोमांचक यात्रा पर जाने की उम्मीद है। शुभ रंग- आसमानी और भाग्य 71% रहेगा।

सिंह राशिफल: वित्तीय मोर्चे पर खुशहाली आने की संभावना है, आमदनी में वृद्धि होगी। नए जोड़े शहर से बाहर किसी रोमांचक जगह पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपके पहल से किसी घरेलू मामले को आसानी से सुलझा लिया जाएगा। जिसे आप प्यार करते हैं उसकी तरफ से साकारात्मक संकेत मिल सकता है। अच्छे स्वास्थ का आनंद ले सकते हैं। शुभ रंग- हल्का लाल और भाग्य 80% रहेगा।

कन्या राशिफल: किसी को प्रभावित करने के लिए किया गया अतिरिक्त काम भी आपको बोझ महसूस नहीं होगा। जीवनसाथी या माता पिता हर मोर्चे पर आपेक साथ नजर आएंगे। लम्बे समय से तकलीफ देने वाली किसी बीमारी से अब छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रेमी के साथ बहुमुल्य समय बीता सकते हैं। शुभ रंग- रोजी ब्राउन और भाग्य 69% रहेगा।

तुला राशिफल: समाजिक मोर्चे पर कोई रचनात्मक आयोजन किए जाने को लेकर उंचे स्तर पर आपकी सराहना संभव है। व्यापार और विनिमय में लगे लोगों को भाग्य का साथ मिलते रहने के संकेत हैं। किसी के साथ प्रेम के बंधन में पड़ सकते हैं। बिमार चल रहे लोगों के हालात में सुधार होने की संभावना है। शुभ रंग- हल्का गुलाबी और भाग्य 54% रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: किसी चीज या किसी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए आपके पास कोई खास मकसद नहीं होने की अपेक्षा है। शैक्षणिक मोर्चे पर समूह में कोई कार्य करना आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। किसी बड़े जगह पर निवेश करने से पहले भली प्रकार से सोच विचार कर कदम बढाना हितकर रहेगा। शुभ रंग- ग्रे और भाग्य 87% रहेगा।

धनु राशिफल: प्रेम प्रसंग मामले में आपका भाग्य आपके साथ नजर आ रहा है। नौकरी बदलने का मन बना रहे लोगों के लिए धैर्य के साथ नजर बनाए रखना फायदेमंद हो सकता है। पिरवार में किसी नाजुक स्थिति को संवेदना के साथ संभाला जा सकता है। वित्तीय मोर्चे पर मजबूती बनी रहेगी। शुभ रंग- हल्का नीला और भाग्य 72% रहेगा।

मकर राशिफल: आप अपनी खुशी के अनुसार किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। घरेलू मामले में किसी बहस में पड़ने से पहले उसकी जानकारी ले लेना सही रहेगा। किसी से आंखो ही आंखो में प्यार हो जाने की संभावना है। शुभ रंग- हारा और भाग्य 87% रहेगा।

कुंभ राशिफल: आपकी उच्च महत्वाकांक्षा सबकी खुशी का कारण बन सकती है। लम्बे समय से चलने वाले प्रेम संबंध को आप आपसी समझदारी से मजबूत बनाए रख सकते हैं। आप स्वयं को पहले से अधिक उर्जावान और तंदरुस्त महसूस कर सकते हैं। शुभ रंग- मरुन और भाग्य 78% रहेगा।

मीन राशिफल: अकादमिक मोर्च पर किसी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए बाहरी मदद की जरुरत महसूस होने की संभावना है। आप किसी गलत इंसान से प्यार की उम्मीद कर सकते हैं। स्वास्थ को लेकर किसी कठिन व्यवहार का पालन आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है, अपने अनुसार कोई विकल्प तलाश सकते हैं। शुभ रंग- ग्रे और भाग्य 55% रहेगा।

First Published on February 23, 2019 8:52 am