Tarot Horoscope Today, 16 March 2019: मकर राशि वालों का करियर अच्छा रहेगा, कन्या राशि के जातकों को बिजनेस मे मिलेगी सफलता

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: शिक्षा की दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए भी आज अच्छा समय है।

वृषभ राशिफल: अभी प्रेम संबंध को किनारे रखना पड़ सकता है। परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है। दोस्तों के साथ रोमांचक यात्रा पर जाने की संभावना है।

मिथुन राशिफल: आज आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे। काफी समय से चलती आ रही किसी समस्या का हल होगा। यात्रा का योग भी बन रहा है।

कर्क राशिफल: आज खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। वाणी पर संयम बरतने की जरूरत है।

सिंह राशिफल: आपका अच्छा समय चल रहा है। आज का दिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। बिजनेस से संबंधित यात्रा भी करनी पड़ सकती है।

कन्या राशिफल: नौकरी और बिजनेस करने वाले दोनों जातकों के लिए दिन शुभ रहेगा। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। अपने करीबी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है।

तुला राशिफल: नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। घर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रूका हुआ पैसा मिल सकता है। साथ ही किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें।

वृश्चिक राशिफल: नौकरी की तालाश पूरी होगी। भाग्य आपके साथ है। मन प्रसन्न रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं।

धनु राशिफल: गुस्से पर काबू रखें। नहीं तो किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करें।

मकर राशिफल: करियर अच्छा होने के आसार है। आपके प्रयासो का आपको फल मिलेगा। आज आपको कोई पुराना दोस्त मिल सकता है। जो आपकी किसी ना किसी रूप में सहायता करेगा।

कुंभ राशिफल: परिवार में झगड़ा हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतें। करियर के लिए दिन अच्छा है। अगर नौकरी में है तो प्रमोशन हो सकता है।

मीन राशिफल: प्रेम मामलों में दिन अच्छा रहेगा। अपने साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। मन शांत रहेगा। जिससे आप आज अपने को बेहद खुश महसूस करेंगे।

First Published on March 16, 2019 9:14 am