Tarot Horoscope 11 March 2019: मिथुन राशि वाले शादीशुदा जिंदगी में रहें सतर्क, तुला राशि के जातक वाहन चलाते वक्त रहें बिलकुल सतर्क

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: शादी योग्य लोगों के लिए जोड़ीदार ढूंढने का काम जोर पकड़ने वाला है। आज आप किसी समारोह के आयोजन में व्यस्त रहने वाले हैं। लवर की नजर में अच्छी छवि बनाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। किसी से शर्त लगाते समय सावधान रहें, जीत के बहुत कम संभावनाएं हैं।

वृषभ राशिफल: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। बारगेनिंग करने में सक्षम होने के कारण आप पैसा बचा सकते हैं। कोई आपके प्रति बहुत ज्यादा भरोसा जताने वाला है, उसके विश्वास को टूटने नहीं दे सकते हैं। नए दोस्त बनाए जाने की सभावना है।

मिथुन राशिफल: आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने की जरुरत महसूस हो सकती है। शादीशुदा जींदगी में थोड़ा सतर्क रहने की जरुरत है, जीवनसाथी को समझने में वक्त लग सकता है। किसी से मिलने के लिए की गई लम्बी यात्रा थका देने वाली साबित होगी।

कर्क राशिफल: कार्यस्थल पर एक अच्छी टीम की कमी महसूस कर सकते हैं। नाकारात्मक कमेंट्स मिलने के कारण आप मायूस होने के बदले उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी के सालह से कानूनी मामले में सफलता मिलने की संभावना है। सेहत अच्छी रहने की उम्मीद है, पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा।

सिंह राशिफल: पेशेवर स्तर पर अग्रनी की भूमिका निभा सकते हैं। नवविवाहित जोड़ों की जींदगी सुकून और सामंजस्य के साथ गुजरने के संकेत हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिहाज से आजका दिन अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल: शैक्षणिक,स्तर पर किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल जाने के कारण आपको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। आर्थिक स्तर पर नियुक्त लोगों के अधिकार में वृद्धि की संभावना है। घर के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरु किए जाने के संकेत हैं। नियमित व्यायाम से फायदा मिलता नजर आएगा।

तुला राशिफल: प्यार और जुनून के कारण आज आपका मन अस्थिर रहने वाला है, शाम को कुछ खास प्लान कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग शैक्षणिक स्तर पर अच्छा सुधार ला सकते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहने की जरुरत होगी।

वृश्चिक राशिफल: आप में से कुछ लोग समाजिक स्तर पर विशेष स्थान मिलने का मजा ले सकते हैं। आर्थिक स्तर पर मजबूती के संकेत हैं। नए व्यायाम अपनाने का फायदा आपको नजर आने लगेगा। शादीशुदा जींदगी में अच्छा तालमेल रहने की संभावना है।

धनु राशिफल: आर्थिक स्तर पर थोङी परेशानी का सामना करना पङ सकता है। आप अपनी बुरी लत पर काबू पाने का भरपुर प्रयास करेंगे, असफलता के बावजूद कोशिश जारी रख सकते हैं। स्वास्थ समस्याओं को व्यायाम के सहारे दूर कर सकते हैं।

मकर राशिफल: कोई लुभावना सौदा आपके समक्ष आ सकता है, लेकिन उसमें पैसा लगाने से पहले भलीभांति विचार कर लेना सही रहेगा। परिवार में किसी समारोह के आयोजन की वजह से आप उत्साहित रहेंगे। आज प्रेमी का मूड बिगङने की संभावना है, ख्याल रखें।

कुंभ राशिफल: जीवनसाथी के साथ संबंध में कुछ परेशानी आने की संभावना है, इसे दूर करने के लिए कोई अलग राह निकाल सकते हैं। परिवार के किसी बुजुर्ग के साथ आज वक्त बिता सकते हैं।

मीन राशिफल: घरेलू स्तर पर कुछ समस्या आ सकती है ,जल्द ही उससे निजात मिल जाने के आसार हैं। समय की मांग है कि आप अपने स्वास्थ को लेकर सजग रहें अन्यथा परेशानी का सामना करना पङ सकता है। पढाई के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 11, 2019 8:13 am