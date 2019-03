Tarot Horoscope 10 March 2019: सिंह राशि वालों के घर आएंगे नए मेहमान, धनु राशि के लोगों को व्यापारिक मोर्चे पर मिलेगा अच्छा मौका

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily HorTarot Horoscope 10 March 2019 मेष राशिफल: नवविवाहित जोङे एक दूसरे के साथ रोमांचक समय बिता सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर मनचाहा सपना पूरा करने में आपका हुनर आपके काम आने वाला है। प्रॉपर्टी का काम करने वालों की आमदनी शानदार रहने की संभावना है। मीडिया में नाम उछलने से आपकी लोकप्रियता और बढ जाने की संभावना है।

वृषभ राशिफल: कोई पूरानी सुखद याद आने के कारण आज आप पूरे दिन उत्साहित रहेंगे। पेशेवर मोर्चे पर आपको अपने काम के लिए मिली प्रशंसा से आपका मनोबल उंचा बना रहेगा। शैक्षणिक मोर्चे पर आ रही किसी परेशानी को दूर करने में आप सफल रहने वाले है।

मिथुन राशिफल: किसी लुभावने दिखने वाले निवेश में पैसा लगाने के लिए किसी के उकसाने में न आएं। किसी खास के साथ मिटिंग से फायदा मिलने की संभावना है। जरुरी नहीं है कि आप सबके लिए अच्छा बनने का प्रयास करें। परिवारिक किसी विवाद को सुलझा लिए जाने के कारण हल्का महसूस कर सकते है। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जा सकते हैं।

कर्क राशिफल: रोमांटिक मोर्चे पर आजका दिन अच्छा गुजरने की संभावना है, किसी समाजिक समारोह में अपने प्यार के साथ शामिल हो सकते हैं। व्यवसायिक मकसद से की गई यात्रा सफल रहने वाली है, कोई बङा सौदा पक्का होने की संभावना है। अच्छी वाक्पटुता के कारण किसी विवादित सौदे में जीत हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ संतोषजनक बना रहेगा।

सिंह राशिफल: आपके घर कोई मेहमान रहने के लिए आ सकता है, जिससे जगह की समस्या उतपन्न होने की संभावना है। बिमार चल रहे लोग अब पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ किसी महत्वपूर्ण नजारे का आनंद लेने जा सकते हैं। प्रेमी के साथ आज अच्छा समय बिता सकते हैं।

कन्या राशिफल: मौसम बदलने का असर आपके स्वास्थ पर नजर आ सकता है। गृहणियां एक छोटे से अवकाश लेकर कहीं घूमने जाने की योजना बना सकती हैं। रोमांस की तलाश करने वालों को खुद को उस राह पर थोङा और ढालना होगा।

तुला राशिफल: किसी अप्रत्याशित माध्यम से धन लाभ होने की संभावना है। पढाई करने वाले लोगों के लिए परिवार के साथ सुखद समय बिताने का सपना पूरा होता नहीं नजर आ रहा है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुची रखने वाले किसी धार्मिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: किसी काम के लिए लोन लेने का मन बना सकते हैं ।परिवार के किसी नाकारात्मक सदस्य की वजह से पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण रहने की संभावना है। प्रेमी के साथ मनमुटाव और ज्यादा बढ जाने के संकेत हैं। स्वास्थ को नजरअंदाज करना मंहगा पङने वाला है। किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए विकट स्थिति पैदा कर सकता है।

धनु राशिफल: घरेलू मोर्चे पर तनाव रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। व्यापारिक मोर्चे पर अब इंतजार का वक्त खत्म हो गया है, कोई अच्छा मौका मिलने की संभावना ह। आपमें से कुछ लोग अपनी वाक्पटुता का प्रदर्शन कर सकते है। किसी को उधार दी गई रकम समय पर वापस आने की संभावना नहीं दिख रही है।

मकर राशिफल: पेशेवर मोर्चे पर सबकुछ अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाना काफी रोमांचक साबित होने वाला है। जीवनशैली में सुधार का साकारात्मक असर आपके स्वास्थ पर देखा जा सकता है। आज मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं।

कुंभ राशिफल: आज प्रेमी के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिल सकता है। आप किसी समाजिक मुद्दे को लेकर आगे बढने जा रहे हैं, कई सारे अन्य लोग भी आपके विचार में सहभागी बनते नजर आएंगे। शैक्षणिक मोर्चे पर आपका कद बढने की उम्मीद है। स्वास्थ संतोषजनक बना रहेगा।

मीन राशिफल: कहीं से मिलने वाली बङी रकम जिसका आपको लम्बे समय से इंतजार था अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। अपनी भावनाओं और एहसास को जिंदा रखने के कारण आप एक भावुक इंसान बने रहेंगे। उच्च शिक्षा की महत्वाकांक्षा रखने वालों को थोङी और मेहनत करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ को लेकर सजग रहने की जरुरत पङ सकती है।

First Published on March 10, 2019 8:34 am