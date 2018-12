Tarot Horoscope Today 10 December 2018: मेष राशि वालों को मिलेगा तरक्की का अवसर, धनु वालों के अधूरे काम होंगे पूरे

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आज आप कोई फैसला सोच-समझकर लें। आने वाले समय में बदलाव आएगा। आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे। करियर में सफलता मिल सकती है। घर की चिंता थोड़ा ज्यादा सताएगी। सेहत का ख्याल रखें। सूर्य देव को सिंदूर मिश्रित जल से अर्ध्य दें।

वृषभ राशिफल: भूमि संबंधी मामलों में लाभ होगा। विद्यार्थियों को मेहनत बढ़ानी होगी। आर्थिक मामलों में निराश रहेंगे। गुलाब जल मिश्रित जल से सूर्य देव को अर्ध्य दें। नमो भास्कराय। सर्वाग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरुं स्वाहा।। जपें।

मिथुन राशिफल: प्रेम संबंध मधुर और मजबूत रहेंगे। पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। शादी के योग प्रबल हैं। रिश्तों को लेकर सख्त मगर पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। जल में इलायची मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। नमो भास्कराय। सर्वाग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरुं स्वाहा।। जपें।

कर्क राशिफल: पारिवारिक सुख-शांति और वैभव बढ़ेगा। ऑफिस में आने वाले समय में वर्चस्व बढ़ेगा। भूमि संबंधी चीजों में निवेश करेंगे तो लाभ मिलेगा। आज आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जल में अक्षत मिलाकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें। नमो भास्कराय। सर्वाग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरुं स्वाहा।। जपें।

सिंह राशिफल: करियर में तरक्की होगी। नई नौकरी मिल सकती है। भूमि संबंधी लाभ होगा। मूड स्विंग्स रहेंगे। तनाव बढ़ सकता है। अधिकारी वर्ग का स्पोर्ट मिलेगा। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें। नमो भास्कराय। सर्वाग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरुं स्वाहा।। जपें।

कन्या राशिफल: सरकारी काम में सफलता मिलेगी। पिता या पिता समान व्यक्ति से लाभ होगा। धन लाभ के आसार कम है। आर्थिक मामलों में समस्या हो सकती है। सूर्य देव को पाने के पत्तों के द्वारा अर्ध्य दें। नमो भास्कराय। सर्वाग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरुं स्वाहा।। जपें।

तुला राशिफल: तनाव बढ़ सकता है, विवाद में पड़ सकते हैं। नए सफर की शुरूआत में देरी होगी। भावनात्मक रूप से कमजोर रहेंगे। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य देव को अर्ध्य दें। दूध का दान करें।

वृश्चिक राशिफल: आने वाले समय को प्रबल करने वाले काम करें। आर्थिक मदद में कमी रहेगी। काम का बोझ बढ़ेगा। सूर्य देव को गेहूं की बाली द्वारा अर्घ्य दें। नमो भास्कराय। सर्वाग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरुं स्वाहा।। जपें।

धनु राशिफल: सयम अच्छा है, अधूरे काम पूरे होंगे। पुराने मित्रों से संबंध बेहतर होंगे। मां या मां जैसी महिला से सहयोग और लाभ मिलेगा। अकेलपन में ना रहें। सूर्य देव को केसर मिश्रित जल से अर्ध्य दें। नमो भास्कराय। सर्वाग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरुं स्वाहा।। जपें।

मकर राशिफल: नए स्थान पर विजय प्राप्ति के योग हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। मन में निराशा रहेगी। तनाव और बेचैनी के शिकार होंगे। पिता को प्रणाम करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। जल में शहद मिलाकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

कुंभ राशिफल: काम होते होते हुए रुक सकते हैं। आलस्य के कारण पैसों की समस्या हो सकती है। विदेश से जुड़े अवसरों में देरी होगी। विदेश से जुड़े अवसरों में देरी होगी। जल में लौंग मिलाकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें। नमो भास्कराय। सर्वाग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरुं स्वाहा।। जपें।

मीन राशिफल: धोखे से बचें, अवसरों में निराशा मिल सकती है। ईश्वर में आस्था डगमगा सकती है। जल में चंदन-हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें। नमो भास्कराय। सर्वाग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरुं स्वाहा।। जपें।

First Published on December 10, 2018 4:11 am