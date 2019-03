Tarot Horoscope Today, 1 March 2019: धनु राशि वाले रहेंगे आर्थिक समस्या से दूर, लंबी यात्रा पर जाएंगे मिथुन राशि के जातक

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आज फिटनेस और उर्जावान बने रहने के लिए व्यायाम का सहारा ले सकते हैं। आपके लिए कोई अच्छा शादी का प्रस्ताव मिलने की संभावना है। प्रेमी के साथ कहीं बाहर घुमने जाकर रोमांचक समय का आनंद ले सकते हैं। शुभ रंग- लेमन और भाग्य-72% रहेगा।

वृषभ राशिफल: आकदमिक काम निपटाने में सहपाठी के साथ तालमेल नहीं बैठने के कारण आपका मूड खराब रहने की संभावना है। आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे लोगों को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही स्थिति अनुकूल हो सकती है। प्रेम प्रसंग के मामले में आपका दिन बन सकता है। शुभ रंग- बैंगनी और भाग्य 54% रहेगा।

मिथुन राशिफल: आप अपने रिश्ते की डोर और मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे, रिश्ते में नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप कहीं लम्बी यात्रा पर जा रहे हैं तो किसी को साथ ले जाने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। फिटनेस के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है। शुभ रंग- मेटालिक ब्लू और भाग्य- 68% रहेगा।

कर्क राशिफल: वित्तीय मोर्चे पर आपको थोङी समस्या का सामना करना पर सकता है, पर चिंता की बात नहीं है, स्थिति जल्द ही सामान्य होने की संभावना है। नेटवर्किंग पर बहुत मेहनत करने के बावजूद व्यापारिक मोर्चे पर उसका ज्यादा फायदा मिलता हा नहीं नजर आ रहा है। शुभ रंग- क्रीम और भाग्य- 77% रहेगा।

सिंह राशिफल: संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों को अपनी स्थिति से झुंझलाहट महसूस होगी, लेकिन तत्काल ही आपको परिवार की अहमियत भी समझ आ सकता है। आज आपके समक्ष कोई अपने दिल की बात का इजहार कर सकता है। शुभ रंग- नीला और भाग्य 52% रहेगा।

कन्या राशिफल: जिन लोगों को काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ा है उन्हें प्रशासनिक डर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती हिचकिचाहट साबित होगा। आज आपको ट्रेन से यात्रा करने में दिक्कत आ सकती है। प्रेम की तलाश करने वालों को जल्द ही खुश होने का मौका मिलने की संभावना है। शुभ रंग- हल्का नीला और भाग्य- 66% रहेगा।

तुला राशिफल: आध्यात्मिक रुप से सक्रिय होकर आप शांति और उर्जा का अनुभव कर सकते हैं। शैक्षणिक मोर्चे पर आपका नाम आगे जाने की संभावना है। पेशेवर मोर्चे पर आपकी क्षमता को उचित महत्व मिलना शुरु हो सकता है। रोमांचक तरीके से छुट्टियां मनाने का सपना पूरा होने वाला है। शुभ रंग- हरा और भाग्य- 70% रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: शैक्षणिक मोर्चे पर पढाई का दबाव बढ जाए उससे पहले ही आप उसे निपटा सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर आपके सहयोग की सराहना संभव है। किसी निवेश योजना में हाथ डालने से पहले उसे भलीप्रकार से समझ लेना उचित रहेगा । प्रेम संबंध को और रोमांचक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बाहर खाना खाने से परहेज रखें।

धनु राशिफल: आमदनी में बढोतरी की संभावना है, आर्थिक परेशानी दूर होगी। आपके जीवन में प्रत्याशित रुप से प्यार का आगमन होगा। जीवनसाथी का स्वभाव उखरा हुआ महसूस हो सकता है। साकारात्मक सोच अपना कर जीवन की कठिनाइयों पर जीत पा सकते हैं। शुभ रंग- क्रीम और भाग्य- 61% रहेगा।

मकर राशिफल: समाजिक समारोह में कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता है। आपकी बेरुखी के कारण कोई संबंध खराब हो जाने की संभावना है। जीवन में रोमांस बरकरार रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं। शुभ रंग- पीला और भाग्य- 68% रहेगा।

कुंभ राशिफल: परिवार के सदस्य आपके उत्साह का कारण साबित हो सकते हैं। किसी कठिन पेशवर स्थिति में चमत्कारिक रास्ता निकालने में कामयाब रहेंगे। शैक्षणिक मोर्चे पर राहत वाला समय रहेगा। आज आप अपने प्रेमी के साथ रोमांचक समय बिताने में सराबोर रहेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग- गुलाबी और भाग्य- 55% रहेगा।

मीन राशिफल: शहर से बाहर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं। जिस काम को आपने पहले कभी नहीं किया था एसे किसी काम में हाथ आजमा सकते हैं। प्रेमी की तरफ से आज आपको कोई शानदार भेंट मिलने की संभावना है। स्वास्थ संतोषजनक बना रहेगा। शुभ रंग- हारा और भाग्य-70% रहेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 1, 2019 9:50 am