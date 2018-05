ऐसी हस्त रेखा वालों को सुंदर जीवन साथी मिलने की है मान्यता

हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए हस्त रेखा विज्ञान का खास महत्व है। हस्त रेखा विज्ञान में हाथ की रेखाओं के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में आंकलन किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि हस्त रेखा विज्ञान के आधार पर कैसे लोगों को सुंदर जीवन साथी मिलने की मान्यता है। हस्त रेखा की मानें तो जिन लोगों के दाएं हाथ में हृदय रेखा के ऊपर एक छोटी सी रेखा होती है। और बाएं हाथ में ठीक इसी स्थान पर दो छोटी-छोटी रेखाएं होती हैं। ऐसे लोगों को सुंदर जीवन साथी मिलता है। ऐसे लोगों की पत्नी काफी आज्ञाकारी होती है। ऐसे दंपति के बीच विवाद नहीं होता और वे दोनों प्रेम-पूर्वक एक-दूसरे के साथ रहते हैं।

हस्त रेखा विज्ञान के अनुसार ऐसे लोग जिसके हाथ की विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श करती है। उन लोगों का जीवन साथी काफी ऊंचे ओहदे वाला होता है। उस व्यक्ति के जीवन साथी बनने से जिदंगी के कई सारे कार्य आसान हो जाते हैं। और ये दंपित एक साथ मिलकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के दाएं हाथ की हृदय रेखा काफी लंबी होती है। वे लोग भी अमीर जीवन साथी पाते हैं। इस शख्स के जीवन में आने ले आपका मान-सम्मान काफी बढ़ जाता है।

यदि आपके दाएं हाथ की विवाह रेखा ऊपर की ओर जा रही हो तो आपका पार्टनर आपसे कुछ भयभीत हो सकता है। कहते हैं कि ऐसी हस्त रेखा वालों का पार्टनर सामने वाले शख्स के डरा हुआ रहता है। ऐसा होना ठीक नहीं है। इसलिए आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए। वहीं, यदि विवाह रेखा दोमुंहा हो जाए तो ऐसे दंपति के बीच काफी विवाद होता है। इन लोगों की सोच एक-दूसरे से मिलती नहीं है। ऐसे में इनकी रिश्ते जल्दी खराब हो जाते हैं।

First Published on May 30, 2018 8:09 pm