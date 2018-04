सोमवती अमावस्या: आर्थिक समस्या और पितरों को शांत करने के लिए आजमाएं ये उपाय

Somvati Amavasya 2018: आज (16 अप्रैल) सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। इस अमावस्या को ग्रह दोषों से बचने के लिए उपाय करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस अमावस्या पर आश्विनी नक्षत्र होगा। इस नक्षत्र में किए गए उपाय ज्यादा असरदार माने जाते हैं। इस सोमवती अमावस्या पर 27 साल बाद सूर्य और चंद्रमा का विशेष संयोग बन रहा है। आज सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं और इन पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि होगी। इससे पहले ऐसा करीब 27 साल पहले हुआ था। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। कहा जाता है इस दिन नदियों में स्नान करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विनी नक्षत्र के कारण पितृ दोष और अन्य दोषों से ज्यादा आसानी से मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं –

उपाय-

1. जीवनसाथी की लंबी उम्र के लिए इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल और फूल अर्पित करें। इसके बाद पीपल की पीला सूत लपेटते हुए 9 परिक्रमा करें।

2. आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए पान के पत्ते पर धान और खड़ी हल्दी रखें। इसके बाद उस पान के पत्ते को तुलसी पास रखकर धन प्राप्ति की प्रार्थना करें।

3. पितरों को शांत करने के लिए चावल और दूध से खीर बनाएं। खीर को मिट्टी के बर्तन में डालकर दक्षिण दिशा की ओर रखें और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके प्रार्थना करें। इसके बाद खीर को किसी निर्धन व्यक्ति को खिलाएं। इस उपाय से राहु को भी शांति मिलेगी।

4. अटका हुआ धन पाने के लिए नित्य प्रातः लाल जल में मिर्च के बीज डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद ‘ॐ आदित्याय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को लगातार तीन माह तक करने से आपका रूका हुआ धन आपको मिल सकता है।

First Published on April 16, 2018 10:33 am