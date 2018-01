सिंह राशिफल (28 जनवरी – 03 फरवरी): इस सप्ताह व्यापार में मिलेंगे नए अवसर, लव लाइफ रहेगी रोमांस से भरपूर

इस सप्ताह किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी, ऑफिस अथवा कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, सीनियर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, व्यापार के नए अवसर मिलेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से भी आपको किसी तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। किसी नई जॉब का ऑफर आ सकता है। इस सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी, दांपत्य में सुखद प्रेम की मधुरता रहेगी, घर में शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह आपको कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, माता जी की सेहत में कमी देखी जा सकती है, उनके स्वास्थ्य का ख़्याल रखें। सामाजिक एवं मांगलिक कार्यों में रुझान बढेगा।

राशि स्वामी: सूर्य | शुभ रत्न: माणिक्य | शुभ रुद्राक्ष: एक मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पूरब

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– उगते सूर्य की उपासना करे, नित्य सूर्य को ताम्बे के लोटे से जल अर्पण करे साथ ही पीले रंग के चन्दन से अर्क दे और ११ सूर्य नमस्कार करें।

– माणिक्य या सोने के सूर्य वाला लॉकेट धारण करें।

– पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करें।

– किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खाकर निकलना चाहिए।

– तुलसी के पौधे पर हर शाम घी का दीपक लगायें।

– रविवार को गायों को सूर्य के समान रोटी बना के स्वयं के हाथ से खिलाये।

– मुफ्त में किसी से कोई भी रत्न ,वस्त्र न ले।

– मांस -और शराब को हाथ भी न लगाये न पीये न किसी को पिलाये।

– सूर्य यज्ञ करवा सकते है, सूर्य के जाप कर सकते है।

– गायत्री यज्ञ भी किया जा सकता है।

– रविवार को बिना नमक का भोजन कर उपवास करे।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए, कुष्ठ रोगियों के बीच दवा का वितरण करें।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 28, 2018 5:09 am