सिंह राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह मिलेगा रुका हुआ पैसा, गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें

इस सप्ताह आय में बढ़ोतरी होगी, दोस्तों की मदद मिल सकती है, कोई रुका हुआ पैसा या खोई वस्तु आपको वापस मिल सकती है या अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। अपनी ताकत को किसी अच्छे और उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगाने का प्रयास कीजिए। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। जोखिम भरे निवेश करने से बचें। फालतू खर्चा करने से बचें। जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करें। छात्रों को इस सप्ताह कड़ा परिश्रम करना होगा, योग्यताओं को निखारने के सुनहरे अवसर रहेंगे। इस हप्ते लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी, जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह आपको कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय बेहद सतर्क रहें।

राशि स्वामी: सूर्य | शुभ रत्न: माणिक्य | शुभ रुद्राक्ष: एक मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पूरब

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

– उगते सूर्य की उपासना करे, नित्य सूर्य को ताम्बे के लोटे से जल अर्पण करे साथ ही पीले रंग के चन्दन से अर्क दे और ११ सूर्य नमस्कार करें।

– माणिक्य या सोने के सूर्य वाला लॉकेट धारण करें।

– पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करें।

– किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खाकर निकलना चाहिए।

– तुलसी के पौधे पर हर शाम घी का दीपक लगायें।

– रविवार को गायों को सूर्य के समान रोटी बना के स्वयं के हाथ से खिलाये।

– मुफ्त में किसी से कोई भी रत्न ,वस्त्र न ले।

– मांस -और शराब को हाथ भी न लगाये न पीये न किसी को पिलाये।

– सूर्य यज्ञ करवा सकते है, सूर्य के जाप कर सकते है।

– गायत्री यज्ञ भी किया जा सकता है।

– रविवार को बिना नमक का भोजन कर उपवास करे।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए, कुष्ठ रोगियों के बीच दवा का वितरण करें।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on February 11, 2018 6:27 am