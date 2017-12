सिंह राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): नई जॉब का आ सकता है ऑफर, स्वास्थ्य रह सकता है कमजोर

इस सप्ताह आप क्रियाशील रहेंगे किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी, ऑफिस अथवा कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। बिजनेसमैन व्यापार के नए अवसर प्राप्त करेंगे, नौकरी पेशा लोगो को नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, कड़ी मेहनत करेंगे तो परिणाम बेहतर पा सकते हैं। जो लोग जॉब दूंढ रहे है, नई जॉब का ऑफर भी आ सकता है। प्रेम के लिए सप्ताह संजीदा है, शादीशुदा इस सप्ताह रोमांटिक मूड में रहेंगे, लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी, जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, घर में शांति बनी रहेगी। अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह आपको कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सामाजिक एवं मांगलिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा।

राशि स्वामी: सूर्य | शुभ रत्न: माणिक्य | शुभ रुद्राक्ष: एक मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पूरब

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) उगते सूर्य की उपासना करे, नित्य सूर्य को ताम्बे के लोटे से जल अर्पण करे साथ ही पीले रंग के चन्दन से अर्क दे और ११ सूर्य नमस्कार करें।

2) पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।

3) किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खाकर निकलना चाहिए।

4) तुलसी के पौधे पर हर शाम घी का दीपक लगायें।

5) रविवार को गायों को सूर्य के समान रोटी बना के स्वयं के हाथ से खिलाये।

6) मुफ्त में किसी से कोई भी रत्न ,वस्त्र न ले।

7) मांस -और शराब को हाथ भी न लगाये न पीये न किसी को पिलाये।

8) सूर्य यज्ञ करवा सकते है, सूर्य के जाप कर सकते है।

9) गायत्री यज्ञ भी किया जा सकता है।

10) रविवार को बिना नमक का भोजन कर उपवास करें।

11) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

12) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

मेष राशिफल (24 दिसंबर- 30 दिसंबर): प्रेमी युगल साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं, बीमार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

वृषभ राशिफल (24 दिसंबर – 30 दिसंबर): छात्रों के लिए सप्ताह होगा शुभ, जीवनसाथी की सेहत हो सकती है खराब

मिथुन राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): पार्टनर के साथ हो सकती है अनबन, छात्रों को करनी होगी मेहनत

कर्क राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): मेहनत का मिल सकता है अच्छा फल, परिवार की सेहत का ध्यान रखें

कन्या राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): करियर में हो सकता है लाभ, पार्टनर के साथ समय रहेगा आनंदमय

तुला राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): इस सप्ताह मिल सकता है प्रमोशन, लव लाइफ में आएगा रोमांच

वृश्चिक राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): पार्टनर से रिश्ते होंगे मजबूत, परिवार का मिलेगा सहयोग

धनु राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): मूड रह सकता है रोमांटिक, परीक्षा में मिल सकती है सफलता

मकर राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): छात्रों को मिल सकती है सफलता, पार्टनर के साथ बढ़ेगा प्रेम

कुंभ राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): जीवनसाथी के साथ संबंधों में बढ़ेगी मधुरता, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

मीन राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): प्रॉपर्टी खरीदने का समय है अनुकूल, छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे

First Published on December 24, 2017 6:10 am