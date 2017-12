सिंह राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में करेंगे अच्छा प्रदर्शन, दांपत्य जीवन में रहेगी मधुरता

इस सप्ताह इस सप्ताह भाग्य आपके साथ हैं, कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कार्य में गतिशीलता बनी रहेगी। आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापार के नए अवसर मिलेंगे, नए दोस्तों का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस सप्ताह विद्यार्थियों में एकाग्रता की कमी देखी जा सकती है। लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी, दांपत्य में सुखद प्रेम की मधुरता रहेगी। इस सप्ताह आप परिवार के साथ आप अच्छे पल बिताने वाले हैं, उनके साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, रिश्तेदारों का आवागमन रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह आपको कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, माता-पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, संतान अथवा भाई बहनों को शारीरिक समस्या हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रूचि बढेगी।

राशि स्वामी: सूर्य | शुभ रत्न: माणिक्य | शुभ रुद्राक्ष: एक मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पूरब

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

1) उगते सूर्य की उपासना करे, नित्य सूर्य को ताम्बे के लोटे से जल अर्पण करे साथ ही पीले रंग के चन्दन से अर्क दे और ११ सूर्य नमस्कार करें।

2) पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।

3) किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खाकर निकलना चाहिए।

4) तुलसी के पौधे पर हर शाम घी का दीपक लगायें।

5) रविवार को गायों को सूर्य के समान रोटी बना के स्वयं के हाथ से खिलाये।

6) मुफ्त में किसी से कोई भी रत्न ,वस्त्र न ले।

7) मांस -और शराब को हाथ भी न लगाये न पीये न किसी को पिलाये।

8) सूर्य यज्ञ करवा सकते है, सूर्य के जाप कर सकते है।

9) गायत्री यज्ञ भी किया जा सकता है।

10) रविवार को बिना नमक का भोजन कर उपवास करे।

11) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

12) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

December 10, 2017