सिंह राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह मिल सकती है आर्थिक उन्नति, लव लाइफ रोमांस होगा भरपूर

इस सप्ताह भाग्य आपके साथ हैं, आपकी दृढ कल्पनाशक्ति से अच्छे परिणाम मिलेंगे। कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, नौकरीपेशा लोग अधिक कार्य के चलते आप व्यस्त रहेंगे परंतु आर्थिक उन्नति के योग हैं। छात्रों को इस सप्ताह अधिक मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। इस हप्ते लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी, आप अपने प्यार के लिये बहुत रोमांटिक साबित होंगे। इस सप्ताह आप परिवार के साथ आप अच्छे पल बिताने वाले हैं, उनके साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, स्वास्थ्य को लेकर बेपरवाह ना बनें, अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें, माता जी सेहत में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।

राशि स्वामी: सूर्य | शुभ रत्न: माणिक्य | शुभ रुद्राक्ष: एक मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पूरब

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– उगते सूर्य की उपासना करे, नित्य सूर्य को ताम्बे के लोटे से जल अर्पण करे साथ ही पीले रंग के चन्दन से अर्क दे और ११ सूर्य नमस्कार करें।

– माणिक्य या सोने के सूर्य वाला लॉकेट धारण करें।

– पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करें।

– किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खाकर निकलना चाहिए।

– तुलसी के पौधे पर हर शाम घी का दीपक लगायें।

– रविवार को गायों को सूर्य के समान रोटी बना के स्वयं के हाथ से खिलाये।

– मुफ्त में किसी से कोई भी रत्न ,वस्त्र न ले।

– मांस -और शराब को हाथ भी न लगाये न पीये न किसी को पिलाये।

– सूर्य यज्ञ करवा सकते है, सूर्य के जाप कर सकते है।

– गायत्री यज्ञ भी किया जा सकता है।

– रविवार को बिना नमक का भोजन कर उपवास करे।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए, कुष्ठ रोगियों के बीच दवा का वितरण करें।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 14, 2018 6:37 am