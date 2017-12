टैरो राशिफल, 08 दिसंबर 2017: सिंह राशि वालों के शादी के योग बन सकते हैं, तुला राशि वाले किसी बड़े फैसले को लेने से बचें

मेष- सरकारी कामों बनेंगे। बॉस से मदद मिल सकती है। लाल रंग अपने पास रखें।

सावधानी- पुराने अटके हुए कामों में कोई मूवमेंट नहीं होगी।

वृषभ- महिलाओं से मदद मिल सकती है। धन लाभ होने की संभावना है। जीवन में स्थिरता आएगी।

सावधानी- किसी बात को लेकर निराशा हो सकती है। चंदन से बना परफ्यूम इस्तेमाल करें।

मिथुन- सरकारी कॉन्ट्रैक्टस मिल सकते हैं। काम में आर्थिक मदद मिलेगी। काम में बॉस मदद कर सकते हैं।

सावधानी- विचारों में स्पष्टता लेकर आएं। नौकरी का ध्यान रखें। इस दिन मछलियों को दाना डालना शुभ माना जाता है।

कर्क- आज के दिन संबंधों में सुधार आएगा। दोस्तों से लाभ हो सकते हैं। प्रेम संबंध सुखद होंगे। पार्टनरशिप में लाभ होगा।

सावधानी- आलस करने से बचें। चांदी के गिलास में दूध पीना आपके लिए शुभ हो सकता है।

सिंह- प्रॉपर्टी, शादी, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग करें। ऊर्जा से काम करना शुभ होगा।

सावधानी- आलस करने से बचें। आज के दिन चिड़ियों को सतनाजा खिलाएं।

कन्या- किसी काम में महिलाएं आपकी मदद कर सकती हैं। वाणी पर काबू रख पाएंगे। किस्मत साथ देगी।

सावधानी- किसी भी तरह के तनाव और बैचेनी से बचें। गंगाजल छिड़क कर ही नए या धुले कपड़े पहनें।

तुला- धोखें से बचें और निवेश को सोच-समझकर करें। आर्थिक फैसले ना लें।

सावधानी- नारायण मंदिर में सफेद मक्खन का भोग लगाएं।

वृश्चिक- मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। परिवार में प्रेम बढ़ेगा और दोस्तों से भी सहयोग मिल सकता है।

सावधानी- किसी से आर्थिक मदद में कमी आएगी। तंदूर पर गुड़ की रोटी बनाकर किसी धर्म स्थान पर गरीब को खिलाएं।

धनु- नाम और यश बढ़ेगा, आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रॉपर्टी के विवाद होंगे।

सावधानी- ऑफिस में बहस ना करें। गोपी चंदन मिश्रित जल से पीपल के नीचे अर्घ्य दें।

मकर- खर्चे बढ़ सकते हैं। नए कामों में रुचि बढ़ेगी। खूब मेहनत करें।

सावधानी- कोई बड़ा फैसला ना लें। बरगद के नीचे चीनी मिश्रित दूध का अर्घ्य दें।

कुंभ- नए बिजनेस की नींव रख सकते हैं। भूमि से लाभ हो सकता है। नए स्थान पर विजय मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

सावधानी- आर्थिक सहयोग में कमी होगी। काम का दबाव ना लें। केसर का तिलक माथे पर लगाएं।

मीन- छोटी यात्रा कर सकते हैं। कानूनी मामले आपके पक्ष में रह सकते हैं।

सावधानी- नींद आने को लेकर परेशानी हो सकती है। लोन में देरी हो सकती है। पीपल के नीचे तिल के तेल का दीया जलाएं।

First Published on December 8, 2017 9:40 am