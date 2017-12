टैरो राशिफल, 07 दिसंबर 2017: धनु राशि वालों को खुशखबरी मिल सकती है, तुला वालों को हो सकती है माता-पिता की चिंता

मेष – जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। यात्रा पर जाने से बचें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। धन लाभ हो सकता है।

वृषभ – बैंक के काम पूरे हो सकते हैं। खुद पर संयम रखें। सवा पाव जौ का दान करें।

मिथुन- कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी मदद करेंगे। मित्रों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। सोच-समझकर किसी रिश्ते से जुड़ें। सफेद गाय की सेवा करें।

कर्क – यात्रा से लाभ होगा। लाभ मिलने के योग हैं। खुद पर विश्वास रखें। अफवाहों से दूर रहें। मछलियों को दाना डालें।

सिंह – पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। काम आसानी से पूरे होंगे। खर्चे बढ़ सकते हैं। 11 बादाम किसी मंदिर में चढ़ाएं।

कन्या- मान-सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विवाद से बचें। क्रिएटिव काम में मन लगेगा। घर से निकलने से पहले दही में केसर मिलाकर खाएं।

तुला – जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा। माता-पिता की सेहत की चिंता रहेगी। 2 किलो सूरन किसी मंदिर में दान करें।

वृश्चिक – दांपत्य संबंध मधुर होंगे। वाणी पर संयम रखें। धन लाभ हो सकता है। किसी मंदिर में तांबे का लोटा दान करें।

धनु – संतान से सुख मिलेगा। ऑफिस में सहयोगियों से संबंध सुधरेंगे। बदलाव से बचें। आपको अच्छी खबर मिल सकती है। चांदी की एक बॉल अपने पास रखें।

मकर – परिवार में झगड़े होगा। यात्रा से लाभ मिलेगा। सरकारी काम पूरे होंगे। परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें।

कुंभ – मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। नए काम शुरू करने पर सफलता मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें। विचारों में स्पष्टता रहेगी। घर के ऊपर की तरफ शहद की शीशी रखें।

मीन- भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल सकते हैं। दोस्त, भाई से मदद मिल सकती है।

First Published on December 7, 2017 9:43 am