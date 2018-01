टैरो राशिफल, 31 जनवरी 2018: मिथुन राशि वालों का एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा, वृश्चिक वाले शिव मंदिर में चढ़ाएं मसूर की दाल

मेष – जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। घर में मेहमान आने से घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज आपको मान-सम्मान मिल सकता है। कोई जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं।

वृषभ – आपके किसी पुराने प्लान में बदलाव आ सकता है। शादी का योग हैं। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। आज किसी काम से बाहर जाना हो सकता है। यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं।

मिथुन – आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। काम के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपके पुराने कार्य पूरे होंगे। 125 ग्राम गुड़ किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

कर्क – आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष से सुख मिल सकता है। आज आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पीले चंदन का एक टुकड़ा नारायण मंदिर में चढ़ाएं।

सिंह – आज वाणी पर संयम रखें। भूमि संबंधी विवाद हो सकता है। आज आप महत्वाकांक्षा और जोश से भरपूर रहेंगे। आज के दिन सिंह राशि वाले थोड़े सावधान रहें। मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। 125 ग्राम काली उड़द किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

कन्या – आर्थिक लाभ मिल सकता है। धैर्य बनाएं रखें। ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें।

तुला – आज के दिन आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। आज आपको परिजनों का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में भी आपको सहयोग मिलेगा। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

वृश्चिक – आज आप निजी मामले सुलझा सकते हैं। नए दोस्तों बनेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है। किसी शिव मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल चढ़ाएं।

धनु – आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। काम से किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचें। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं।

मकर – खर्चे बढ़ने से तनाव बढ़ सकता है। रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। कार्यभार अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। धन लाभ के योग हैं। किसी गोशाला में सवा किलो पालक दान करें।

कुंभ – आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी मिलने के योग हैं। धैर्य बनाएं रखें। आलस ना करें। ऑफिस में काम ज्यादा रहेगा। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं।

मीन– लगन से परिस्थिति का सामना करेंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। ऊर्जा से भरे रहेंगे। नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं।

First Published on January 31, 2018 8:58 am