टैरो राशिफल, 30 मार्च 2018: धनु राशि वाले जा सकते हैं विदेश, मेष राशि वाले खरीदें लाल रंग की स्टेशनरी

मेष – आज आप नया काम शुरू कर सकेंगे। कारोबार में लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। धर्म-कर्म में आस्था बढ़ेगी। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। लाल रंग की नोटबुक आपके करियर में मजबूती लेकर आ सकती है।

वृषभ – आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। किसी लोन संबंधी मामले से छुटकारा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में सुख-शांति रहेगी। कार्य आसानी से पूरे होंगे। नीले रंग की नोटबुक खरीदें। इससे आपके करियर में मजबूती आ सकती है।

मिथुन – आज आपका मूड अच्छा रहेगा। नए अनुबंध साइन करेंगे। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक लाभ हो सकता है। पीले या सुनहरे रंग की नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती ला सकती है।

कर्क – आज आपको जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। महिला मित्रों से लाभ होगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। यात्रा से लाभ मिलेगा। लाल रंग की नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती ला सकती है।

सिंह – आज आप ऑफिस के काम से बाहर जा सकते हैं। जीवनसाथी से मनमुटाव हो सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। वाद-विवाद से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। गुलाबी रंग की नोटबुक या स्टेशनरी करियर में मजबूत प्रदान कर सकती है।

कन्या – वैवाहिक समारोह में व्यस्त रहेंगे। सेहत का ध्यान रखें। विश्वासघात से बचें। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। हरे रंग की नोटबुक खरीदें। इससे आपके करियर में मजबूती प्रदान हो सकती है।

तुला – संतान आपके विरुद्ध जा सकते हैं, मन दुखी रहेगी। नए अवसर मिलेंगे। आज के दिन मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। सख्त निर्णय लेंगे। आज के दिन सिल्वर रंग की नोटबुक या स्टेशनरी खरीदें। इससे आपके करियर में मजबूती मिल सकती है।

वृश्चिक – प्रेम संबंध बेहतर होंगे। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आज के दिन नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है। परिजनों का सहयोग मिलेगा। लाल या नारंगी रंग की नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती ला सकती है।

धनु – विदेशी यात्रा पर जाने के योग हैं। काम के प्रति उत्साह बना रहेगा। विरोधी परास्त होंगे। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। सेहत पर ध्यान दें। हरे रंग की नोटबुक खरीदें। इससे आपके करियर में मजबूती प्रदान हो सकती है।

मकर – खानपान पर ध्यान दें। यात्रा करने से बचें। संतान का सहयोग मिलेगा। आय के साधन सुलभ रहेंगे। दोस्तों से मुलाकात से खुशी मिलेगी। गुलाबी रंग की नोटबुक या स्टेशनरी करियर में मजबूत प्रदान कर सकती है।

कुंभ – विवाह के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आत्मविश्वास कायम रहेगा। दोस्तों से प्रेम बढे़गा। आज आपकी विदेश यात्रा सफल होगी। आर्थिक लाभ मिल सकता है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। लाल या मरून रंग की नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती ला सकती है।

मीन – कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। भौतिक साधनों पर खर्च बढ़ेंगे। आज के दिन आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पीले रंग की नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती प्रदान कर सकती है।

First Published on March 30, 2018 5:02 am