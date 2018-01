टैरो राशिफल, 30 जनवरी 2018: मिथुन राशि वालों का बढ़ेगा काम का बोझ, सिंह राशि वाले माथे पर केसर का तिलक लगाएं

मेष – आज पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। अच्छी पार्टनशिप के योग हैं। प्रयास करने पर भी मिलने में परेशानी हो सकती है। कुछ नया सीखेंगे। प्रॉपर्टी में लाभ होगा। बहती नदी में तांबे का सिक्का डालें।

वृषभ – अपना खुद का मकान बना सकते हैं। धोखा मिल सकता है। हालात में सुधार हो सकता है। काम में बाधाएं आ सकती है। विवाह के योग हैं। वाद-विवाद से बचें। पानी में समुद्री नमक मिलाकर स्नान करें।

मिथुन – काम का बोझ बढ़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। धन लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कानूनी मामले खत्म होंगे। गाय को पालक खिलाएं।

कर्क – दिखावा ना करें, असलियत सामने आ सकती है। दोस्तों से मुलाकात होगी। सिंगल लोगों के विवाह के योग हैं। खुशियां मनाने का समय है। फाइनेंस को बैलेंस करें। गंगाजल में दूध मिलाकर आम के पत्ते से घर में छिड़काव करें।

सिंह – प्रेम संबंध या पार्टनरशिप में कड़वाहट आ सकती है। अध्यात्म से जुड़ेंगे। कोई झटका लग सकता है। माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

कन्या – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी महिला से सहयोग मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं। किसी बंधन में जकड़ा हुआ महसूस करेंगे। लाल गुलाब को अपने बेडरुम की दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें।

तुला – सिंगल लोगों का विवाह तय हो सकता है। इमोशनली कमजोर महसूस करेंगे। आर्थिक सपोर्ट मिलने में परेशानी होगी। पार्टनर का साथ मिलेगा। मन्नत पूरी करने का प्रयास करें। जल में गुलाबजल मिलाकर सुबह सूर्य को अर्ध्य दें।

वृश्चिक – अधूरे कार्य को पूरा करने में देरी होगी। आर्थिक अवसर मिलेंगे। महिलाओं से लाभ मिलेगा। मां से लाभ मिलेगा। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को अनार के बीज अर्पित करें।

धनु – नई पार्टनरशिप हो सकती है। बिजनेस से जुड़े कठिन फैसले लेंगे। पारिवारिक संपूर्णता बढ़ेगी। प्रॉपर्टी में लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग है। विश्वासघात हो सकता है। गाय का पालक खिलाएं।

मकर – मान-सम्मान मिलेगा। आर्थिक निवेश से बचें। महिला मित्रों से सावधान रहे। अथॉरिटी में काम कर रही महिलाओं से लाभ होगा। ऑफिस की नॉर्थ दिशा में एक बांसुरी रखें।

कुंभ – आलस ना करें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा। महिलाओं से लाभ होगा। यात्रा करने से बचें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें।

मीन – ऑफिस में तनाव रहेगा। अनिर्णयता की स्थिति रहेगी। प्रॉपर्टी में विवाद हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें। कुछ बदलाव होंगे जिसकी शुरुआत आज से होगी। ऑफिस या घर में एक कटोरी में नमक रखें।

First Published on January 30, 2018 8:54 am