टैरो राशिफल, 2 मई 2018: कुंभ राशि वालों के रुके काम होंगे पूरे, इस राशि वालों को मिल सकता है नया अवसर

मेष- आज के दिन आपको किसी महत्वपूर्ण काम में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इससे आप निराश हो सकते हैं। लेकिन आप अपनी कमियों के ऊपर फोकस करें और उसे ठीक करने का प्रयास करें। आपको दोस्तों और परिवार वालों का साथ मिलेगा।

वृषभ- आपको अपने जीवन में थोड़ा व्यवहारिक बनने की जरूरत है। जीवन की सभी घटनाएं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती हैं। दोस्तों और परिवार वालों की सलाह मानें। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचें।

मिथुन- आज के दिन आप किसी तरह की महत्वपूर्ण चर्चा करने से दूर रहें। आज का दिन इस काम के लिए ठीक नहीं है। आपके लिए यात्रा के भी संयोग। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में कम लगेगा।

कर्क- कर्क राशि के जातकों को आज थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

सिंह- इस राशि के जातकों को आज अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आज आप अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाओं का निर्णाम कर सकते हैं। इसमें किसी जानकार की सलाह लेना भी ठीक होगा। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से दूर रहें।

कन्या- आज के दिन आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा। आप पार्टनर के साथ घूमने भी जा सकते हैं। आज आप अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला भी कर सकते हैं।

तुला- आज आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ सकता है। लेकिन खुद को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों की बातों पर भरोसा ना करें।

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के लोगों का जीवनसाथी से मनमुटाव हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप दोनों कहीं घूमने भी जा सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत है।

धनु- इस राशि के लोगों के लिए कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। आपकी समझदारी और प्रतिभा की लोग तारीफ करेंगे। आज आप किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें।

मकर- आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं। व्यवसाय में कुछ घाटा भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन इससे बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है।

कुंभ- आज आप खुद को काफी व्यस्त पाएंगे। आज आप अपने रुके हुए कामों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। आपको दोस्तों के लिए समय निकालने में दिक्कत आएगी।

मीन- आपको कुछ नए अवसरों का सामना करना पड़ा सकता है। ये अवसर आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन इनका चुनाव करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखें।

First Published on May 2, 2018 6:12 am