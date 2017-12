टैरो राशिफल, 29 दिसंबर 2017: तुला राशि वालों के पूरे हो सकते हैं खास काम, धनु राशि वालों के करियर में आ सकता है बदलाव

मेष- रोजगार के अवसर मिल सकते हैं कोई जल्दीबाजी ना दिखाएं। पारिवारिक मामले निपटाएं। तनाव से बचें। सेहत का ख्याल रखें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करें और गणपति जी को रोली चढ़ाएं।

वृषभ- कामकाज को अधिक समय देना पड़ेगा। खान-पान और सेहत पर ध्यान दें। खास कार्य पूर कर पाएंगे। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को सफेद तिल और मिश्री चढ़ाएं।

मिथुन- अधिकारियों से अच्छी बातचीत होगी। नौकरी में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क- आज एक अच्छा बदलाव होगा, जिसे आप कई दिनों तक याद रखेंगे। परिजनों के साथ समय बिताएं। भावनात्मक रुप से खुद को मजबूत रखें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को मीठा दूध चढ़ाएं।

सिंह- गंभीर बातचीत से आपको सफलता मिल सकती है। सोच-समझकर अपनी बातें रखें। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को गुड़, तिल चढ़ाएं।

कन्या- महिलाओं का सहयोग मिलेगा। परिवार के लोग खुश रहेंगे। धन को लेकर तनाव हो सकता है। विवाद से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएं।

तुला- आज खास काम पूरे होंगे। आर्थिक सफलता मिल सकती है। कारोबार की प्लानिंग करेंगे। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को चंदन चढ़ाएं।

वृश्चिक- आज भाग्य आपका साथ देगा। आपके फैसले सही साबित होंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को रक्त चंदन चढ़ाएं।

धनु- ऑफिस में आर्थिक मदद मिलेगा। नौकरी और करियर में बदलाव आ सकता है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को केसर चढ़ाएं।

मकर- सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। घर या वाहन खरीदने के योग हैं। पेपर वर्क में सावधानी बरतें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को धूप चढ़ाएं।

कुंभ- मन में सकारात्मक भाव रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। पैसों से जुड़ा कोई नुकसान हो सकता है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को नारियल चढ़ाएं।

मीन- अपनी सफलता पर आपको गर्व होगा। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई महिला नुकसान पहुंचा सकती है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को हल्दी मिश्रित अक्षत चढ़ाएं।

First Published on December 29, 2017 10:01 am