टैरो राशिफल, 29 जनवरी 2018: मेष राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, तुला वाले अपने साथ रखें गणपति की फोटो

मेष – आज नए अवसर मिलेंगे। आज अपने आपको साबित करने का मौका मिलेगा। रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं। हल्दी की गांठ अपने साथ रखें।

वृषभ – जिस रास्ते भी जाएंगे वो फायदेमंद होगा। सेहत पर ध्यान दें। सरसों के तेल का दीपक सुबह-शाम जलाएं।

मिथुन – निवेश और बिजनेस संबंधी पर चीजों पर ध्यान दें। पुराने कार्यों का फल मिलेगा। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। रिश्तों में भेदभाव आ सकते हैं। वाद-विवाद में ना पड़ें। सफेद और काले तिल अपने साथ रखें।

कर्क – परिवार की समस्याएं सुलझ जाएंगी। अच्छी खबर मिल सकती है। रिलेशनशिप में मधुरता रहेगी। पार्टनर के साथ लड़ाई हो सकती है। विश्वासघात मिल सकता है। घर से पीला चंदन लगाकर निकलें।

सिंह – आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आज आर्थिक समस्याएं दूर होगी तथा धन लाभ मिलेगा। नया काम शुरू करने के लिए अच्छा है। लोगों के काम में दखल ना दें। सेहत का ख्याल रखें। माथे पर सिंदूर चमेली के तेल का तिलक लगाएं।

कन्या – आज आपके कुछ प्रोजेक्ट्स पर अड़चन आ सकती है। पार्टनरशिप में सावधानी बरतें। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। शहद की डिब्बी अपने साथ रखें।

तुला – आज घरवालों का माहौल काफी धार्मिक रहेगा। पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ये हफ्ता आपका अच्छा बीतेगा। आज अपने साथ गणपति जी की फोटो साथ रखें।

वृश्चिक – अपने काम पर ध्यान दें फल की चिंता ना करें। भाई-बहन और दोस्त से झगड़ा करने से बचें। आज कोई जरूरी निर्णय ना लें। शिवलिंग पर चांदी का चंद्रमा चढ़ाएं।

धनु – आज पुरानी गलतफहमी दूर होगी। समय की बर्बादी ना करें। आज आप संतुष्ट रहेंगे। क्लब की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

मकर – आज मनचाही इच्छा की पूर्ति होगी। अपने आप को साबित करना होगा। करियर में सफलता मिलेगी। मेहनत ज्यादा करनी होगी। पन्ने के गणपति अपने साथ रखें।

कुंभ – आज के दिन समय आपका साथ देगा। संतान पर ध्यान दें। अटके काम पूरे होंगे। धन लाभ मिल सकता है। चांदी की डिब्बी में सफेद तिल रखकर अपने पास रखें।

मीन – आलस्य कम करें। पढ़ाई पर ध्यान दें। जीवन के नए सफर की शुरुआत होगी। माता-पिता की सेहत पर ध्यान दें। रक्त चंदन की स्टिक अपने साथ रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 29, 2018 8:56 am