टैरो राशिफल, 27 दिसंबर 2017: कुंभ राशि वालों की पूरी होगी मनोकामना, मेष वाले राधा-कृष्ण को चढ़ाएं लाल कपड़ा

मेष – आज कंस्ट्रक्शन के काम में सफलता मिलेगी। नए कार्य शुरू कर सकेंगे। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। सेहत पर ध्यान दें। धोखा मिल सकता है। श्री राधा-कृष्ण को लाल कपड़ा चढ़ाएं।

वृषभ – कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। कारोबार में फैसले ले सकेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। सेहत का ख्याल रखें। श्री राधा-कृष्ण को इत्र अर्पित करें।

मिथुन– आज आपको नौकरी मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। धन हानि हो सकती है। श्री राधा-कृष्ण को तुलसी की माला अर्पित करें।

कर्क – छोटा धन लाभ मिल सकता है। करियर में सफलता मिलेगी। तनाव बढ़ेगा। आर्थिक फैसला ना लें। यात्रा पर जाना पड़ सकता है। श्री राधा-कृष्ण को खीर चढ़ाएं।

सिंह – आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। घर में लोगों का आना-जाना होगा। लोन के मामलों में सावधानी बरतें। श्री राधा-कृष्ण को अनार अर्पित करें।

कन्या – प्रेम संबंध मधुर होंगे। धैर्य बनाकर रखें। मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें । श्री राधा-कृष्ण को मीठा पान चढ़ाएं।

तुला – आर्थिक स्थिति और सेहत पर ध्यान दें। भावुक रहेंगे। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। श्री राधा-कृष्ण को शहद चढ़ाएं।

वृश्चिक – आज भाग्य आपका साथ देगा। मेहनत का फल मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। आलस्य कम करें। आर्थिक फैसले ना लें। श्री राधा-कृष्ण को पान पर लाल कत्था लगाकर चढ़ाएं।

धनु– यात्रा के योग है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तनाव से बचें। सोच-समझकर ही कोई फैसले लें। श्री राधा-कृष्ण को केला का फल अर्पित करें।

मकर – मनोकामना पूरी हो सकती है। खुशखबरी मिल सकती है। विचारों में स्पष्टता लाएं। धोखा मिल सकता है। श्री राधा-कृष्ण को कजाल अर्पित करें।

कुंभ – मनचाहा काम पूरा होगा। यात्रा लाभकारी रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। शादी में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। श्री राधा-कृष्ण को नीले वस्त्र और आवला अर्पित करें।

मीन– रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। प्रेम संबंध और पार्टनरशिप अच्छे रहेंगे। काम का बोझ ज्यादा रहेगा। श्री राधा-कृष्ण को गोपी चंदन अर्पित करें।

First Published on December 27, 2017 7:43 am