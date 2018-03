टैरो राशिफल, 27 मार्च 2018: वृषभ राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, इस राशि वाले नहाने के पानी में डालें तुलसी

मेष – किसी यात्रा पर जा सकते हैं। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। आज आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। नहाने के पानी में थोड़ा सा घी मिलाएं।

वृषभ – घर में बड़ों का सम्मान करें। रूके हुए कार्य पूरे होंगे। किसी बड़े काम के बारे में विचार करेंगे। पति-पत्नी किसी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। घर में शांति का माहौल रहेगा। फिजूलखर्च कम होगा। नहाने के पानी में केसर मिलाएं।

मिथुन – प्रतिस्पर्धा का सामना कर पड़ सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत कर पाएंगे। परिवार में खुशियां आएगी। सोच-समझकर बोलें। नहाने के पानी में अनार का रस मिलाकर नहाएं।

कर्क – आज जीवन पर नियंत्रण रहेगा। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। अपनों का सहयोग मिलेगा।आने वाला समय अच्छा होगा। अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। कारोबार संबंधी यात्रा हो सकती है। नहाने के पानी में थोड़ा दूध डालें।

सिंह – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। खेलकूद, मनोरंजन के मौके मिलेंगे। लेन-देन के कार्य में सावधानी बरतें। नहाने के पानी में तुलसी डालकर नहाएं।

कन्या – दांपत्य जीवन प्रेमपूर्ण बना रहेगा। धन लाभ मिल सकता है। कोई गलतफहमी हो सकती है इसलिए सावधानी बरतें। नया घर या पुरर्निर्माण का मन बनेगा। नहाने के पानी में खस मिलाकर नहाएं।

तुला – जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज आपको ऑफिस में मान-सम्मान मिलेगा। खानपान में रुचि बढ़ेगी। लॉटरी, जुए आदि चीजों से दूर रहें। नहाने के पानी में थोड़ा गुड़ मिलाएं।

वृश्चिक – परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों का अधिक मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अचानक किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नहाने के पानी में रक्त चंदन मिलाएं।

धनु – कारोबार के मामलों में सहजता रहेगी। पुरानी किए गए कार्य आज सफल होंगे। परिवार में खुशियां छाई रहेगी। परिवार के एकता बनी रहेगी। नहाने के पानी में गुलाब जल मिलाएं।

मकर – आज आपकी मधुर वाणी की वजह से लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी। नहाने के पानी में काले तिल मिलाकर नहाएं।

कुंभ – आज आपकी शादी तय हो सकती है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। संबंधों में मधुरता आएगी। वाणी पर संयम रखें। पॉजिटिविटी बढ़ेगी, कागजी काम चुनौतीपूर्ण लग सकता है। पानी में गोरोचन मिलाकर स्नान करें।

मीन– माता-पिता का सहयोग मिलेगा। अपने विचारों में उलझ सकते हैं। निवेश से फायदा मिल सकता है। तनाव से दूर रहें। करियर में किसी से मदद मिल सकती है। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 27, 2018 8:32 am