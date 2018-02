टैरो राशिफल, 26 फरवरी 2018: वृषभ राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, मेष राशि वाले गणेश जी को रोली चढ़ाएं

मेष – आज अपनी सेहत का ख्याल रखें। विश्वासघात मिल सकते हैं। धैर्य से काम लें। पारिवारिक मामले निपटाएं। रोजगार के अवसर मिल सकते हैं कोई जल्दीबाजी ना दिखाएं। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करें और गणपति जी को रोली चढ़ाएं।

वृषभ – कामकाज को अधिक समय देना पड़ेगा। तनाव से बचें। खान-पान और सेहत पर ध्यान दें। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। खास कार्य पूर कर पाएंगे। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को सफेद तिल और मिश्री चढ़ाएं।

मिथुन– अधिकारियों से अच्छी बातचीत होगी। प्रेमी से अनबन हो सकती है। विवाह के योग बन रहे हैं। नौकरी में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क– परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। लेनदेन में सतर्क रहें। अच्छी खबर मिल सकती है। भावनात्मक रुप से खुद को मजबूत रखें। आज एक अच्छा बदलाव होगा, जिसे आप कई दिनों तक याद रखेंगे। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को मीठा दूध चढ़ाएं।

सिंह – गंभीर बातचीत से आपको सफलता मिल सकती है। वाणी से दुश्मनों का दिल जीतेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है। सोच-समझकर अपनी बातें रखें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को गुड़, तिल चढ़ाएं।

कन्या– महिलाओं का सहयोग मिलेगा। पुराना सपना पूरा होगा। परिवार के लोग खुश रहेंगे। धन को लेकर तनाव हो सकता है। विवाद से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएं।

तुला – आर्थिक सफलता मिल सकती है। आज आपके जरूरी काम पूरे होंगे। कारोबार की प्लानिंग करेंगे। फोकस बनाए रखें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को चंदन चढ़ाएं।

वृश्चिक– आज भाग्य आपका साथ देगा। कारोबार में निवेश कर सकते हैं। आपके फैसले सही साबित होंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को रक्त चंदन चढ़ाएं।

धनु– ऑफिस में आर्थिक मदद मिल सकती है। बीपी की समस्या हो सकती है। नौकरी और करियर में बदलाव आ सकता है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को केसर चढ़ाएं।

मकर – पैसे बचाने की कोशिश करें। सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। घर या वाहन खरीदने के योग हैं।पेपर वर्क में सावधानी बरतें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को धूप चढ़ाएं।

कुंभ – आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। मन में सकारात्मक भाव रखें। कार्य के लिए उतावलापन ना दिखाएं। परिवार का सहयोग मिलेगा। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को नारियल चढ़ाएं।

मीन– अपनी सफलता पर आपको गर्व होगा। कोई महिला नुकसान पहुंचा सकती है। पुरानी समस्या दूर होगी। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को हल्दी मिश्रित अक्षत चढ़ाएं।

First Published on February 26, 2018 8:50 am