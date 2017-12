टैरो राशिफल, 26 दिसंबर 2017: कन्या राशि वालों को विदेश से मिल सकती है खुशखबरी, कर्क राशि वाले हनुमान जी को चढ़ाएं जनेऊ

मेष -आर्थिक मदद मिल सकती है। खुद का मकान बन सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।

वृषभ – आज आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए सावधान रहें। कार्य असफल हो सकता है। निवेश से लाभ नहीं मिलेगा। ऊं हं हनुमते नम: का जाप करें। हनुमान जी को पानी वाला जटा नारियल गुड़ के साथ चढ़ाएं।

मिथुन – आज आपको छोटा धन लाभ मिल सकता है। मन में उदासी रहेगी। कोई रिश्ता टूट सकता है। पुराने रोग को अनदेखा ना करें। धोखा मिल सकता है। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के मंदिर में इलायची और मिश्री चढ़ाएं।

कर्क – पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। जरूरी फैसले ना लें। रूके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करते हुए जनेऊ चढ़ाएं।

सिंह – कुछ नया करने के लिए समय अनुकूल है। कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है। अफवाहों का ध्यान रखें। नया काम करेंगे। आईटी सेक्टर में लाभ मिलेगा। आज ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी को रक्त चंदन अर्पित करें।

कन्या– विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। लव लाइफ और पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। पुराने कोर्ट केस से छुटकारा मिल सकता है। धैर्य से काम लें। हनुमान जी को बेलपत्र अर्पित करें।

तुला – मनोकामना पूरी होगी। नया कार्य शुरू कर सकेंगे। खुशखबरी मिल सकती है। करियर के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। विदेश यात्रा के योग है। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी को सुगंध चढ़ाएं।

वृश्चिक – आज मेहनत के फल विलंब है। काम रुक सकते हैं। भावनात्मक रुप से कमजोर रहेंगे। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करते हुए चांदी की आंख, लाल सिंदूर अर्पित करें।

धनु– करियर में लाभ मिलेगा। सम्मान मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। विश्वासघात से बचें। सोच-समझकर कोई विचार करें। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी को गुड़-चना चढ़ाएं।

मकर – रुके काम पूरे होंगे। प्रापर्टी के काम में सफलता मिलेगी। नए रिश्ते बनेंगे। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करते हुए जनेऊ हनुमान जी को धूप अर्पित करें।

कुंभ – धन लाभ हो सकते हैं। विवाह के प्रबल योग हैं। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर चंदन से राम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाएं।

मीन– आज खर्चे बढ़ सकते हैं। मान-सम्मान मिलेगा। किसी के बहकावे में ना आएं। शादी के प्रबल योग है। लोन में मामले में सावधानी बरतें। हनुमान जी को घी और सिंदूर चढ़ाएं।

First Published on December 26, 2017 6:44 am