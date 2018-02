टैरो राशिफल, 25 फरवरी 2018: सिंह राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, कन्या वाले हल्दी का सेवन ना करें

मेष – आज आपके पुराने अटके कार्य पूरे होंगे। आज का दिन अच्छा बीतेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों से मुलाकात हो सकती है और उनसे लाभ मिल सकता है। किसी जरुरतमंद को काले जूतों का दान करें।

वृषभ – रिश्तों में मिठास आएगी। कारोबार या प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। आज के दिन पार्टनर का सहयोग मिलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे एक हफ्ते तक दीपक जलाएं।

मिथुन – जीवन में सकारात्मकता रहेगी। आलस्य ना करें। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। मित्रों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। कार्यस्थल पर पिरामिड रखें या अपने साथ पीला रुमाल रखें।

कर्क – पॉजिटिव सोच रखेंगे। आर्थिक रुप से तालमेल बनाए रखें। किसी के बहकावे में ना आएं। आज के दिन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा। कोई भी फैसला टालते समय धैर्य से काम लें। शांत मन से विचार करें। पीपल के पेड़ में दूध का अर्ध्य दें।

सिंह – पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। पुराने कार्यों का फल ना मिलने से परेशान रहेंगे। गुलाब का फूल अपने साथ रखें।

कन्या – पार्टनर से लाभ होगा। शादी के योग बन रहे हैं। भौतिक साधनों पर धन खर्च बढ़ेगा। पुराने कार्यों से मनचाहा फल मिलेगा। खुद का मकान बन सकता है। आज हल्दी का सेवन ना करें।

तुला – रिश्तों में मधुरता आएगी। कारोबार में मुनाफा हो सकता है। पार्टनर का साथ मिलेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। तनाव ना बढ़े इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। शिवलिंग पर चांदी के चंद्रमा चढ़ाएं।

वृश्चिक – जीवन में उतार-चढ़ाव चलता रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में सहयोग मिलेगा। कुछ भी बोलने से पहले सोचे। तरक्की के योग हैं। सूर्य देव की तस्वीर घर की पूर्व दिशा में रखें।

धनु – रोजगार में प्रगति के योग हैं। पॉजीटिव पार्टनरशिप के योग हैं। जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। रुका हुआ धन मिलेगा। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। कामयाबी और जश्न का समय है। आज गाय को पालक खिलाएं।

मकर – खर्चों से तनाव बढ़ेगा। दोस्तों से लाभ मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। परिवार में खुशी रहेगी। सफेद दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर घर में लगाएं।

कुंभ – लोन के मामले परेशान कर सकते हैं। मेहनत का फल मिलेगा। तनाव से दूर रहें। अपनी बात अच्छे ढंग से सामने रख पाएंगे। हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें।

मीन – विश्वासघात मिल सकता है। आर्थिक लाभ होगा। मान-सम्मान मिलेगा। कामयाबी में इजाफा होगा। प्रमोशन हो सकता है। मन में उदासी रहेगी। केले के जड़ में जल चढ़ाएं।

First Published on February 25, 2018 8:57 am