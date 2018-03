टैरो राशिफल, 24 मार्च 2018: वृषभ राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी, इस राशि वाले पीपल को अर्पित करें दूध

मेष – आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है। मन थोड़ा निराश रहेगा। आप मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। उड़द की दाल को जल में मिलाकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें।

वृषभ – आज लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा। किसी के बहकावे में आकर फैसला ना लें। प्रेम संबंधों में धैर्ये से काम लें। आपकी गुड न्यूज मिल सकती है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। आज पीपल के नीचे हरे रुमाल पर एक रुपए का सिक्का रखें।

मिथुन – आज समय आपके अनुकूल है। तनाव से बचें। अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को खुशखबरी मिल सकती है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घी मिश्रित जल से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

कर्क – प्रेम संबंधों में मुश्किलें आ सकती है। किसी से विश्वासघात मिल सकता है। निवेश करने से बचें। नई नौकरी मिलने की संभावना है। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। गुड़ मिश्रित जल पीपल के नीचे अर्पित करें।

सिंह – विवाह संबंधी मामलों में उलझनें आ सकती है। कार्यक्षेत्र में आज आपको सम्मान मिलेगा। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। किसी यात्रा पर परिवार के साथ जा सकते हैं। पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर पीपल को अर्पित करें।

कन्या – आज आपकी लव लाइफ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मन निराश हो सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीपल को अर्पित करें।

तुला – घर की मरम्मत पर ध्यान देंगे। अपनी हर बात लोगों से शेयर ना करें। आज आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। दोस्तों से मुलाकात होगी। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। जल में थोड़ी सी साबुत मूंग मिलाकर पीपल को अर्पित करें।

वृश्चिक – आज आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। नए स्थान पर घूमने जा सकते हैं। मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। पीपल के नीचे दूध अर्पित करें।

धनु – नए अवसर मिलेंगे। तनाव से दूर रहें। धैर्य से काम लें। आज आपको धन लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पीपल के पेड़ में कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करें।

मकर – रिश्तों में दरार आ सकती है। जीवन में नए सफर की शुरुआत होगी। यात्रा के योग हैं। सेहत का ख्याल रखें। निवेश करने से बचें। पीपल के पेड़ के नीचे लोहे के दीपक में तेल डालकर जलाएं।

कुंभ – आज आपका नाम-यश बढ़ेगा। शादी की बनती बात खराब सकती है। प्रेम संबंध की वजह मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। पीपल के नीचे रक्त चंदन मिश्रित जल अर्पित करें।

मीन – निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। कुछ नया कर सकेंगे। मीन राशि के जातकों को आज पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। दूध में हल्दी मिलाकर पीपल के नीचे अर्पित करें।

First Published on March 24, 2018 4:03 am