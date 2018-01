टैरो राशिफल, 24 जनवरी 2018: कर्क राशि वालों को मिल सकता है प्रमोशन, धनु राशि वालों का हो सकता है मूड खराब

मेष- आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रिश्तों में पुराना विवाद खत्म होगा। आर्थिक लाभ मिल सकता है। अधूरे काम को पूरा करें। ऑफिस में नीले रंग का प्रयोग करें।

वृषभ- किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा। पैसों का रिस्क लेने से बचें। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें।

मिथुन- पॉजिटिव विचार से आपका दिन अच्छा बीतेगा। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। काम में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम-संबंध बेहतर होंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें।

कर्क- नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। मीठी बोली बोलकर काम निकलवाएंगे। धैर्य बनाकर रखें। बिजनेस बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में नारंगी रंग का प्रयोग करें।

सिंह- कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। मानसिक तनाव से बचें। कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग हो सकती है। ऑफिस में पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करें।

कन्या- आज किस्मत का साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। लेन-देने में सावधानी बरतें। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें।

तुला- नए विचार के कारण परेशान रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार करेंगे। अपने काम पर ध्यान दें। ऑफिस में सफेद रंग का प्रयोग करें।

वृश्चिक- अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। काम या कारोबार में लाभ मिल सकता है। हवाई यात्रा कर सकते हैं। ऑफिस में जामुनी रंग का प्रयोग करें।

धनु- आपका मूड खराब हो सकता है। विश्वासघात से बचें। कोई बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें।

मकर- महिलाओं का साथ मिलेगा। मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज के दिन आराम करने के मौके मिलेंगे। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें।

कुंभ- कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और फायदा ज्यादा होगा। कानूनी मामलों को लेकर यात्रा करेंगे। जीवनसाथी की सेहत की चिंता बनी रहेगी। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें।

मीन- धन लाभ के योग हैं। आपका आकर्षण बढ़ सकता है। किसी पुरुष के शब्द से आप परेशान हो सकते हैं। पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। ऑफिस में पीले रंग का प्रयोग करें।

First Published on January 24, 2018 10:03 am