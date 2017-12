टैरो राशिफल, 23 दिसंबर 2017: कर्क राशि वालों को मिल सकती है नौकरी, तुला राशि वाले अधिक खर्च से बचें

मेष- धन लाभ होने की संभावनाए हैं, शहर के बाहर यात्रा कर सकते हैं। काम के लिए नाम और यश की प्राप्ति होगी और आर्थिक लाभ होने के अवसर बन रहे हैं।

सावधानी- स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखें।

वृषभ- भाग्य साथ दे सकता है। आज के दिन इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं नजर आ रहीं हैं।

सावधानी- तरक्की के अवसर कम हैं, किसी बात को लेकर बैचेन रह सकते हैं, इसके साथ किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें।

मिथुन- दोस्तों से लाभ होने की संभावनाएं हैं और पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। किसी अपने से इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है।

सावधानी- किसी चिंता का शिकार हो सकते हैं। किसी कार्य में धोखा मिल सकता है। दस्तावेजी कामों में आलस्य ना करें।

कर्क- नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और किसी संस्थान से जुड़ सकते हैं। कार्य से जुड़ी यात्रा कर सकते हैं।

सावधानी- किसी भी तरह की मायूसी से बचें।

सिंह- जिंदगी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और प्रॉपर्टी से धन लाभ होने की संभावनाए हैं।

सावधानी- किसी अपने से धोखा मिल सकता है।

कन्या- धैर्य बढ़ाएं, इसके साथ घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज इसमें कुछ प्रगति हो सकती है। किसी परिचित से आर्थिक मदद मिल सकती है। ऑफिस में काम को लेकर मेहनत बढ़ सकती है।

सावधानी- किसी महिला के शब्द आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं।

तुला- घर में मेहमान आ सकते हैं और घर की साज- सजावट पर खर्चा कर सकते हैं।

सावधानी- खर्च अधिक ना करें, आर्थिक स्थिति को संभालने का प्रयास करें, नौकरी के अवसरों पर ध्यान दें नहीं तो तनाव हो सकता है।

वृश्चिक- किसी जगह से खुशखबरी मिल सकती है और कानूनी मामले निपट सकते हैं। आध्यात्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी।

सावधानी- मानसिक तनाव रह सकता है।

धनु- नाम और यश मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी, जीवन में बदलाव के योग बन रहे हैं।

सावधानी- किसी क्षेत्र में निवेश करते हुए सावधानी बरतें, किसी पेपर वर्क को करते हुए सावधान रहें।

मकर- रुके हुए काम जल्दी पूरे होने लगेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में सुख बढ़ेगा लेकिन ऑफिस में मेहनत का फल लेट मिलेगा।

सावधानी- श्रीयंत्र का अभिषेक लाल फूलों से करें।

कुंभ- भूमि संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा, कहीं लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो पूरा हो सकता है। नाम और यश मिल सकता है।

सावधानी- किसी महिला के शब्द कष्ट दे सकते हैं।

मीन- अच्छे अवसर मिलेंगे। घूमने जाने की संभावनाए हैं और नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं।

सावधानी- धन खर्च को नियंत्रित रखें।

First Published on December 23, 2017 10:13 am