टैरो राशिफल, 23 मार्च 2018: मिथुन राशि वालों की पूरी होगी मनोकामना, कन्या राशि वाले साथ रखें हरे रंग का रुमाल

मेष – प्रेम संबंधों में नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। धन लाभ मिल सकता है। सामाजिक कार्य से अरुचि होगी। नीले रंग का रुमाल अपने साथ रखें।

वृषभ – जवाबदारी के काम ठीक से पूरे होंगे। विचारों में तेजी आएगी। कामकाज की बारीकियों पर ध्यान दें। आज के दिन ग्रे रंग का रुमाल या टाई इस्तेमाल करें।

मिथुन – मनोकामना पूरी होने से खुशी मिलेगी। मेहनत करने में सफलता मिलेगी। आज आप थोड़े संतोषी बने रहेंगे। पीले रंग का रुमाल साथ रखें।

कर्क – अनुभवी व्यक्ति की सलाह से फैसले लें। बिजनेस में विस्तार कर पाएंगे। पेट और सिर के रोग से परेशान हो सकते हैं। आज लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें।

सिंह – बड़े-बुजुर्गों के मार्गदर्शन से काम करें। रुके हुए काम पूरे होगे। माता का सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों से संबंध सुधरेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्रीम रंग का रुमाल साथ रखें।

कन्या -आज कुछ अच्छे फैसले लेंगे। खुद पर ध्यान देने से फायदा हो सकता है। पैसों से जुड़े कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं। हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखें।

तुला – आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। गलती सुधारना का मौका मिलेगा। अधिकारी वर्ग से लाभ मिलेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। यात्राएं बढ़ सकती है। सफेद रंग का रुमाल साथ रखें।

वृश्चिक – विश्वासघात मिल सकता है। अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखें। कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें।

धनु – घर-परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। पार्टनर के साथ पुरानी अनबन खत्म हो सकती है। दोस्तों की सलाब फायदेमंद हो सकती है। अपने साथ हरे रंग का रुमाल रखें।

मकर – आत्मविश्वास बढ़ सकता है। इनकम बढ़ेगी। धन लाभ मिल सकता है। कार्यभार बढ़ सकता है। अपने साथ गुलाबी रंग का रुमाल रखें।

कुंभ – कामकाज में मन लगेगा। मन खुश रहेगा। सेहत पर ध्यान दें। सैलरी बढ़ाने की बात कर सकते हैं। आज बैंगनी रंग का रुमाल रखें।

मीन– आज के दिन कामकाज में मन लगेगा। पैसों के मामले में पार्टनरशिप की नई व्यवस्था होगी। इमोनशनल झटका लग सकता है। पीले रंग का रुमाल साथ रखें।

First Published on March 23, 2018 3:01 am