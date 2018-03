टैरो राशिफल, 22 मार्च 2018: मेष राशि वाले विश्वासघात से रहें सावधान, तुला राशि वाले शिवलिंग पर मक्खन करें अर्पित

मेष – आज आप धोखे से सावधान रहें। बॉस का सपोर्ट मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य आसानी से पूरे होंगे। जॉब या इससे सबंधित मामलों में धोखा मिल सकता है। द्रोणागिरी पहाड़ लेकर उड़ते हनुमान जी की एक तस्वीर पास रखें।

वृषभ – शादी करने से पहले अच्छे से पड़ताल कर लें। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में धोखा मिल सकता है। करियर में भी धोखा मिल सकता है। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीयां जलाएं।

मिथुन – आज के दिन किस्मत आपका साथ दे रही है। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। निर्णय आपके सटीक साबित होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बरगद के पेड़ में अर्घ्य दें।

कर्क – महिलाओं से संबंध बिगड़ सकते हैं। आज आपके फैसले गलत साबित हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। विवाद में पड़ सकते हैं। सूर्य को जमीन पर अर्ध्य दें।

सिंह – भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। घर बना सकते हैं। पक्षियों को सतनाजा खिलाएं।

कन्या – प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में परेशानी हो सकती है। कंस्ट्रक्शन के कार्य में समस्या आ सकती है। सहयोग में दिक्कत आ सकती है। अपने इष्ट देव को मीठा पान चढ़ाएं।

तुला – किस्मत का साथ मिलेगा। धन लाभ मिलेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। शिवलिंग पर मक्खन अर्पित करें।

वृश्चिक – मनचाही इच्छा की पूर्ति होगी। धन लाभ मिल सकता है। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। घर में प्रेम बढ़ेगा। सबका सहयोग मिलेगा। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें।

धनु – कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें। नए स्थान पर जाने से लाभ नहीं मिलेगा। लोन की लेन-देन में दिक्कत आ सकती है। गणपति को दूर्वा अर्पित करें।

मकर – करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ होगा। करियर में ग्रोथ होगा। पिता का सहयोग मिलेगा। घी से शिवलिंग का अभिषेक करें।

कुंभ – प्रेम संबंध बेहतर होंगे। रिश्तों में थकान महसूस करेंगे। धैर्य से काम करें। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। काम ज्यादा रहेगा। हनुमान मंदिर में गुड़ का भोग लगाएं।

मीन– अच्छी खबर मिल सकती है। करियर में सफलता मिलेगी। लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ होगा। सिर पर केसर का तिलक लगाएं।

First Published on March 22, 2018 4:42 am