टैरो राशिफल, 22 जनवरी 2018: सिंह राशि वालों को मिलेगा मान-सम्मान, कर्क राशि वाले करें सूर्य मंत्र का जाप

मेष– आज कारोबार से जुड़े कार्य सफल हो सकते हैं। आर्थिक लाभ मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने के योग हैं। कोई भी निर्णय आज सोच-समझकर लें। मानसिक तनाव दूर हो सकता है। दूध में दूर्वा मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

वृषभ – आज आपको कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। आज के दिन मन में उदासी रहेगी। मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है। कानूनी अड़चने आ सकती है। रिश्तों में ठीक होंगे और मधुरता आएगी। दूध में जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

मिथुन – किसी सोच में डूबे रहेंगे। करियर के बेहतर मिलेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। महिलाओं का सहयोग मिलेगा।अनार का रस जल में मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कर्क – ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भूमि से जुड़े मामले में व्यस्त रहेंगे। तनाव हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें। सूर्य के मंत्र का जाप करें।

सिंह – समाज में मान-सम्मान मिलेगा। भूमि विवाद हो सकता है। अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आपकी विजय होगी। वाणी पर संयम रखें। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कन्या – आज का दिन अच्छा बीतेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। धैर्य बनाए रखें, तनाव से बचें। आज आपको खुशियां और सफलता मिलेगी। विवाह के योग बन रहे हैं। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें।

तुला – आज के दिन आप नया काम शुरू कर सकते हैं। खुद पर संयम बरतें। धैर्य बनाए रखें। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

वृश्चिक – आज कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें। किसी चीज पर आपका कंट्रोल खत्म होगा। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। आने वाला वक्त आपके लिए शुभ रहेगा। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं।

धनु – विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनरशिप में मधुरता रहेगी। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं।

मकर – आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके सभी कार्य पूरे होंगे। किसी से ज्यादा उम्मीद ना रखें। आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें।

कुंभ – आज आपको कारोबार में लाभ मिल सकता है। आज आपको करियर में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में काम का बोझ रहेगा। आर्थिक मजबूती होगी। किस्मत आपका साथ देगी। मानसिक तनाव हो सकता है। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

मीन – आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेन-देन में मामलों में सावधानी बरतें। मानसिक तनाव हो सकता है। आपका मान-सम्मान होगा। ऊर्जा से भरे रहेंगे। लव लाइफ में मधुरता रहेगी। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 22, 2018 9:15 am