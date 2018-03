टैरो राशिफल, 21 मार्च 2018: मेष राशि वालों को मिलेगी करियर में सफलता, वृषभ राशि वाले माथे पर लगाएं रक्त चंदन का टीका

मेष – आज आपको खास लोगों से गिफ्ट मिल सकता है। मान-सम्मान मिलेगा। करियर में सफलता मिल सकती है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मन विचलित हो सकता है। आज के दिन पार्टनरशिप के लिए सफेद रुमाल अपने साथ रखें।

वृषभ – पारिवारिक सुख-शांति बढ़ेगी। प्रेम संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वाणी पर संयम रखें। आज माथे पर रक्त चंदन का तिलक लगाएं।

मिथुन – आज नए रिश्ते की शुरुआत होगी। धन लाभ के योग है। लेखन से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। साझेदारी में लाभ मिलेगा। अनावश्यक तनाव से बचें। धोखा मिल सकता है। गोपी चंदन की एक स्टिक केले के पेड़ पर चढ़ाएं।

कर्क – पारिवारिक सुख बढे़गा। रिश्तों में मधुरता आएगी। कारोबार में साझेदारी से लाभ होगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। वाद-विवाद से बचकर रहें। आज सुबह और शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

सिंह – आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग हैं। सेहत अच्छी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। आज आप बरगद के पेड़ में जल डालें और दीपक जलाएं।

कन्या– जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। धन लाभ मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। संतान पक्ष से सुख मिल सकता है। मन में उदासी रहेगी। आज आप पीला रत्न धारण करें। पीला रुमाल अपने पास रखें।

तुला – आज आपका मूड रोमांटिक रहेंगे। किसी पुरुष के शब्दों से कष्ट हो सकता है। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा रहेगा। धोखा मिल सकता है। तनाव से बचकर रहें। प्रॉपर्टी के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज आप नारंगी रंग का तिलक लगाएं।

वृश्चिक – पुराने रिश्तों की नई शुरुआत होगी। कम्यूनिकेशन से नए अवसर मिलेंगे। अनचाहा रिश्ता खत्म होगा। कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। आज आप इत्र का प्रयोग करें।

धनु – सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। वाणी से धन लाभ होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। विश्वासघात मिल सकता है। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। कोई शुभ समाचार मिलने में देरी होगी।

मकर– धन लाभ के योग बन रहे हैं। सोशल वर्क में बिजी रहेंगे। आपकी नई पहचान बनेगी। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। अपनी संतान की सेहत पर ध्यान दें। आज आप सफेद जनेऊ किसी पीपल के पेड़ पर रखें।

कुंभ– आज आपको सम्मान मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। छोटी यात्रा पर जा सकते है। विचारों में नई ऊर्जा लाएंगे। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज आप लाल सिंदूर का तिलक माथे पर लगाएं।

मीन – अचानक धन लाभ मिल सकता है। दोस्तों से मुलाकात होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। कारोबार में लाभ मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। मेहनत का फल देरी से मिलेगा। आज आप हरे रंग के रुमाल का प्रयोग करें।

First Published on March 21, 2018 8:54 am