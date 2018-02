टैरो राशिफल, 21 फरवरी 2018: मकर राशि वाले कर सकते हैं नए काम की शुरुआत, कर्क राशि वाले आलस्य का करें त्याग

मेष- परिवार में शांति रहेगी। विदेश यात्रा के योग है। आर्थिक लाभ मिलेगा। वीजा संबंधी समस्याएं हल होगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। हनुमान मंदिर में इलायची अर्पित करें और मखाने चढ़ाएं।

वृषभ- जीवन में बदलाव हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी। सहयोगी का साथ मिलेगा। तनाव से बचें। सिंदूर और तुलसी श्री हरि को चढ़ाएं।

मिथुन- लव लाइफ ठीक रहेगी। भूमि विवाद सुलझ सकता है। किसी उलझन में फंस सकते हैं। पीले रंग का जनेऊ हनुमान जी को अर्पित करें।

कर्क- आलस्य का त्याग करें। आर्थिक लाभ हो सकता है। अधूरा काम पूरा हो सकता है। हनुमान जी के चमेली का तेल अर्पित करें।

सिंह- अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने के योग हैं। संतान सुख मिलेगा और परिवार में शांति रहेगी। श्री हरि को नीला वस्त्र अर्पित करें।

कन्या- आज का दिन अच्छा रहेगा। काम का बोझ रहेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विश्वासघात मिल सकता है। हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

तुला- गलत निर्णय ले सकते हैं। उलझनों में फंस सकते हैं। पुराने रिश्ते खत्म होंगे। हनुमान जी को इमरती अर्पित करें।

वृश्चिक- शादी के योग हैं। ऑफिस में बॉस से तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। बेचैनी और उलझन रहेगी। हनुमान जी को मखाने अर्पित करें।

धनु- लव लाइफ अच्छी रहेगी। यात्रा टल सकती है। आत्मविश्वास मजबूत होगा। धोखा मिल सकता है। हनुमान को झंडा अर्पित करें।

मकर- नए कार्य की शुरुआत होगी। काम का बोझ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। हनुमान जी को चांदी का वर्क अर्पित करें।

कुंभ- आज आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। विश्वासघात से सावधान रहें। सफलता मिलने के योग हैं। पुरानी बातों पर गौर करें। हनुमान जी को खजूर अर्पित करें।

मीन- नौकरी मिलने के अवसर मिल सकते हैं। अचानक कोई नुकसान हो सकता है। वीजा संबंधी परेशानी दूर होगी। काम में व्यस्य रहेंगे। आज हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 21, 2018 10:17 am