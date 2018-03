टैरो राशिफल, 20 मार्च 2018: सिंह राशि वालों को मिल सकती है तरक्की, वृषभ राशि वाले श्रीकृष्ण को बादाम करें अर्पित

मेष – खुद के मकान बन सकता है। आज पिता से लाभ मिलेगा। सरकारी काम में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में समस्या आ सकती है। धन लाभ के मिल सकता है। श्रीकृष्ण को आंवले अर्पित करें।

वृषभ – अच्छी खबर मिल सकती है। तनाव ज्यादा रहेगा। विवाद में पड़ सकते हैं। नए सफर की शुरुआत में देरी होगी। भावनात्मक रूप से कमजोर रहेंगे। श्रीकृष्ण को बादाम अर्पित करें।

मिथुन – समय अच्छा है। अधूरे काम पूरे होंगे। पुराने मित्रों से मिल सकेंगे। माता का सहयोग मिलेगा। श्रीकृष्ण को गोपी चंदन अर्पित करें।

कर्क – भूमि संबंधित मामलों में लाभ होगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक मामलों में निराशा हो सकती है। श्रीकृष्ण को गुड़-चना अर्पित करें।

सिंह – करियर में तरक्की मिल सकती है। नई नौकरी मिल सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। तनाव से बचें। श्रीकृष्ण को शहद अर्पित करें।

कन्या – आने वाले समय में करियर में बदलाव होंगे। निर्णय लेने से बचें। घर की चिंता ज्यादा सताएगी। सेहत का ध्यान रखें। श्रीकृष्ण को मीठा पान अर्पित करें।

तुला – पारिवारिक सुख-शांति और वैभव बढ़ेगा। ऑफिस में वर्चस्व बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। श्रीकृष्ण को पनीर-मखाने अर्पित करें।

वृश्चिक – आने वाले समय को प्रबल करने वाला कार्य करेंगे। आर्थिक मदद में कमी आएगी। काम का बोझ बढ़ेगा। श्री कृष्ण को अनार अर्पित करें।

धनु – प्रेम संबंध पॉजिटिव रहेंगे। पार्टनरशिप से लाभ होगा। विवाह के योग हैं। रिश्तों को लेकर कड़ मगर सकारात्मक फैसले लेंगे। श्रीकृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें।

मकर – काम में बाधा आएगी। आलस के कारण धन की समस्या बढ़ सकती है। श्रीकृष्ण को दही-चीनी अर्पित करें।

कुंभ – नए स्थान पर विजय प्राप्त होगी। मान-सम्मान मिलेगा। निराश रह सकते हैं। श्रीकृष्ण को गुड़-तिल अर्पित करें।

मीन – धोखे से बचें, आते हुए अवसरों में निराशा हो सकती है। ईश्वर में आस्था डगमगा सकती है। श्रीकृष्ण को बेसन की कढ़ी अर्पित करें।

First Published on March 20, 2018 8:37 am