टैरो राशिफल, 1 मई 2018: तुला राशि वालों के कार्यक्षेत्र में होगी प्रगति, इस राशि वालों को हो सकता है धन लाभ

मेष- आज के दिन आपका आपके शत्रुओं पर प्रभाव रहेगा। इससे आप खुद को काफी सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके अलावा कई लोग आपका साथ देंगे। ऐसे में जरूरी है कि खुद को अति उत्साहित ना करें और सोच-समझकर कोई फैसला लें।

वृषभ- वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आपको धन लाभ हो सकता है। इससे आप काफी प्रसन्न होंगे और आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। आपको परिवार वालों का सहयोगा मिलेगा।

मिथुन- इस राशि का जातकों का उनके दोस्तों से विवाद हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जुबान पर थोड़ा नियंत्रण रखें। आपकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। इसलिए खुद को शांत रखें और अपने खान-पान पर ध्यान दें।

कर्क- आज आपकी आलोचना हो सकती है। इसलिए खुद को थोड़ा सतर्क रखें। यदि आपका निर्णय गलत हो तो खुद की गलती मानें और उसे स्वीकार करें। इसके अलावा उससे कुछ सीखने का भी प्रयास करें। दोस्तों के साथ समय बिताएं।

सिंह- सिंह राशि के जातक आज अपने विचारों से सामने वालों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि खुद को ही सही ना समझें। यदि सामने वाला कोई बात रख रहा है तो उसे समझने का प्रयास करें।

कन्या- आपके घर में शांति रहेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा। इससे परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार वालों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं।

तुला- आज आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। इससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा अपने व्यसाय को बढ़ाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। इसके लिए किसी जानकार से मदद भी ले सकते हैं।

वृश्चिक- आपका अपने जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है। इसलिए आप अपनी समस्या को बात-चीत के जरिए हल करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आपकी बात से सामने वाला सहमत ही हो।

धनु- धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है। इसलिए खुद का ध्यान रखें और दवाई समय पर लें। व्यवसाय में हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इससे बहतु ज्यादा परेशान ना हों।

मकर- इस राशि के जातकों को अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की जरूरत है। इससे आपको अपने कार्य संपन्न कराने में आसानी होगी। इस समय आपको दोस्तों की जरूरत है। इसलिए दोस्तों से मिलें और उनके साथ समय बिताएं।

कुंभ- आपकी काम में व्यस्तता बढ़ेगी। इस वजह से आप अपने दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इससे आपका कोई अपना नाराज हो सकता है लेकिन कोशिश करें कि दूसरों के लिए भी समय निकाला जा सके।

मीन- मीन राशि के जातक आज किसी समारोह में शामिल होने जा सकते हैं। इस समारोह में आपकी कई लोगों से मुलाकात होगी। इससे आप खुद को काफी प्रसन्न महसूस करेंगे।

First Published on May 1, 2018 5:51 am