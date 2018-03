टैरो राशिफल, 18 मार्च 2018: मिथुन राशि वालों की बिजनेस में बढ़ेगी रुचि, मेष राशि वाले चिड़ियों को खिलाएं मूंग दाल

मेष – कार्य संबंधी नए विचार आएंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। तनाव बढ़ेगा। धोखा हो सकता है। पुराने रिश्ते टूट सकते हैं। चिड़ियों को मूंग दाल खिलाएं।

वृषभ – अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नया काम करें। धन लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप के लिए खास दिन है। अधिक मेहनत करनी पडे़गी। सफेद तिल चिड़ियों को खिलाएं।

मिथुन – बिजनेस में रुचि बढे़गी। जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। रोजगार में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक परेशानी दूर होगी। लेन-देन के मामलों में सावधान रहें। चिड़ियों को मसूर दाल खिलाएं।

कर्क– अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा। अचानक फैसले लेंगे। दोस्तों से लाभ मिलेगा। अकेलापन महसूस करेंगे। चिड़ियों को चने की दाल खिलाएं।

सिंह – धैर्य बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नए बिजनेस के लिए समय सही है। खुद पर ध्यान दें। यात्रा पर जा सकते हैं। चिड़ियों को उड़द की दाल खिलाएं।

कन्या – आज कई चुनौतियों का सामना करेंगे। विचारों में जकड़े रहेंगे। सेहत पर ध्यान दें। काम में रुकावटें आएंगी। तनाव से दूर रहें। चिड़ियों को काले तिल खिलाएं।

तुला – आज नए काम शुरु करेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए सही समय है। मां या मां जैसी महिला का सहयोग मिलेगा। रोमांस आज के दिन बढ़ा रहेगा। चिड़ियों को चने की दाल खिलाएं।

वृश्चिक – आज के दिन पूर्ण महसूस करेंगे। जीवन में मधुरता आएगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। मकान बनाने के योग हैं। चिड़ियों को मसूर की दाल खिलाएं।

धनु– वाद-विवाद बढ़ेंगे। अकेलापन महसूस करेंगे। नींद में परेशानी हो सकती है। चिड़ियों को अक्षत खिलाएं।

मकर – इच्छा पूरी होगी। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। तनाव से बचें। थकान ज्यादा महसूस होगी। चिड़ियों को मूंग की दाल खिलाएं।

कुंभ – जीवन में नियंत्रण बढ़ेगा। अनुशासन में रहेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। विश्वासघात मिल सकता है। चिड़ियों को अक्षत खिलाएं।

मीन– पार्टनशिप में मजबूती आएगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। क्रिएटिव अवसर मिलेंगे। चिड़ियों को मूंग की दाल खिलाएं।

First Published on March 19, 2018 8:26 am