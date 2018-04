टैरो राशिफल, 18 अप्रैल 2018: मेष राशि वालों को भूमि से मिलेगा लाभ, इस राशि के जातक गाय को खिलाएं पालक

मेष – कुछ नया सीखेंगे। भूमि संबंधी लाभ होगा। नए प्रेम संबंध शुरु होंगे। प्रयास के बावजूद सफलता में समस्या आएगी। एक तांबे का सिक्का बहती नदी में डालें।

वृषभ – कहीं से धोखा मिलेगा। स्थितियों में कोई सुधार नहीं है। काम रुक सकते हैं। बेवजह की बहस में ना पड़ें। समुद्री नमक से पानी से नहाएं।

मिथुन – कानूनी मामले खत्म होंगे। काम का बोझ बढ़ेगा। कोई अपना दूर जा सकता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। गाय को पालक खिलाएं।

कर्क – मनोकामना पूरी होगी। खुशियां मनाने का समय है। अविवाहतों का विवाह होगा। बहुत सारी चीजों का दिखावा दूर होगा। घर में गंगाजल मिश्रित दूध का छिड़काव आम के पत्ते से करें।

सिंह- आध्यात्मिक तरक्की होगी, उसमें रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंध या पार्टनरशिप टूट सकती है। भावनात्मक झटका लग सकता है। माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

कन्या – आर्थिक रुप से समय अच्छा है। किसी महिला का पूरा सहयोग मिलेगा। यात्रा के आसार है। बंधन में जकड़ा हुआ महसूस करेंगे। अपने बेडरूम में लाल गुलाब दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें।

तुला – पार्टनर का साथ मिलेगा। इच्छा पूरी करने के प्रयास करें। भावनात्मक रुप से से कमजोर रहेंगे। आर्थिक मदद में कमी रहेगी। सुबह सूर्य को और रात में पहले तारे को अर्ध्य दें।

वृश्चिक – आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे। महिलाओं द्वारा लाभ मिलेगा। फैमली प्लानिंग के लिए समय सही है। अधूरे काम पूरे होने में देरी होगी। अनार के बीज माता महालक्ष्मी को चढ़ाएं।

धनु – नई पार्टनरशिप होगी। बड़ी पार्टनरशिप होगी। पारिवारिक संपूर्णता का समय है। भूमि संबंधित लाभ होगा। गाय को पालक खिलाएं।

मकर – घर में आपका नियंत्रण बढ़ेगा। एचआर या अधिकारी वर्ग की महिलाओं से लाभ होगा। निवेश ना करें। पुराने मित्र से संबंध खराब होंगे। ऑफिस के उत्तरी कोने में बांसुरी सीधी करके रखें।

कुंभ – आलस का त्याग करें। आर्थिक रुप से समय अच्छा है। महिलाओं से लाभ होगा। यात्रा फिलहाल टाल दें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या सुनें।

मीन – ऑफिस में तनाव होगा। भूमि संबधी विवाद होगा। अनिर्णयता की स्थिति रहेगी। सेहत में परेशानी होगी। बदलाव हो सकता है। एक कटोरी नमक अपने ऑफिस या घर में रखें।

First Published on April 18, 2018 7:18 am