टैरो राशिफल, 16 मार्च 2018: सिंह राशि वालों को मिल सकता है धन लाभ, वृषभ राशि वाले मंदिर में लगाएं मिठाई का भोग

मेष– आर्थिक सोर्स को लेकर परेशान ना हों। आज अच्छी खबर मिल सकती है। विचारों में स्वतंत्रता रहेगी। कुछ नया शुरु करेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित लाभ होगा। मंदिर में सफेद तिल मिश्रित शहद दान करें।

वृषभ – नियंत्रण बना रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे। भूमि संबंधित काम में सफलता मिलेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। मंदिर में आज मीठा पान दान करें।

मिथुन– शादी और अपने मकान के योग है। भावनात्मक रुप से कमजोर रहेंगे। सहयोग में कमी होगी। आर्थित लाभ के अवसरों में हानि होगी। निवेश सोच-समझकर करें। मंदिर में गेंहू दान करें।

कर्क – अनावश्यक खर्चे रुकेंगे। भाग्य साथ देगा। धार्मिक स्थान पर जाएंगे। किसी संस्थान से जुड़ेंगे। करियर में तरक्की के योग हैं, नए काम शुरु करेंगे। गाय को पालक खिलाएं।

सिंह– छोटी हवाई यात्रा करेंगे। धन लाभ मिल सकता है। मानसिक समस्या रहेगी। धोखे से बचें। मूड स्विंग का ध्यान रखें। तनाव बढ़ सकता है। जरुरतमंद को एक गिलास दूध पिलाएं।

कन्या – जीवन के किसी अध्याय को खत्म करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। किसी मंदिर में शिवलिंग पर शहद का दान करें।

तुला – नया रिश्ता जुड़ेगा। नया काम शुरु करेंगे। सेहत बिगड़ सकती है। विचारों और सेहत में जकड़न महसूस करेंगे। सबकुछ बिखरता सा प्रतीत होगा। महिलाओं से सावधान रहें। फैसले ना लें। आज मंदिर में सिंदूर का दान करें।

वृश्चिक – एक हफ्ते में करियर में बदलाव होगा। भूमि संबंधी लाभ मिलेगा। फैसले नहीं ले पाएंगे। सेहत का ध्यान रखें। विष्णु मंदिर में 5 पीले रंग की मिठाई अर्पित करें।

धनु – परिवार में खुशी रहेगी। मां से मदद मिलेगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। कुछ नया करने का विचार करेंगे। किसी मंदिर में काले तिल का दान करें।

मकर – आर्थिक स्थिति के कारण परेशान रहेंगे। धोखे से बचें। बेचैनी बढ़ सकती है। मेहनत के फल में देरी होगी। किसी मंदिर में आंवले दान करें।

कुंभ – पार्टनरशिप के मजबूत योग हैं। मानसिक स्वतंत्रता मिलेगी। विदेश यात्रा करेंगे। फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। किसी मंदिर में आज पांच किलो पीले फल दान करें।

मीन– नए रिश्ते की शुरूआत होगी। नए आय स्त्रोत मिलेंगे। नाम-यश बढ़ेगा। जिंदगी को काबू में कर पाएंगे। रिश्तों में मधुरता रहेगी। खर्चे कम करें। किसी मंदिर में छुआरा दान करें।

First Published on March 16, 2018 6:42 am