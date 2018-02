टैरो राशिफल, 16 फरवरी 2018: कर्क राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, मेष वाले करें सफेद रंग का प्रयोग

मेष – लाभ के अवसर मिलेंगे। पार्टनरशिप होगी। दोस्तों की मदद करेंगे। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। निवेश करने से बचें। तनाव बढ़ सकता है। ऑफिस में सफेद रंग का प्रयोग करें।

वृषभ – ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा। किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। पैसों का रिस्क लेने से बचें। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें।

मिथुन – आर्थिक लाभ मिलेगा। रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। पॉजिटिव विचार से आपका दिन अच्छा बीतेगा। सोचे हुए काम में बदलाव कर सकते हैं। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम-संबंध बेहतर होंगे। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें।

कर्क – धैर्य बनाकर रखें। बिजनेस बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। मीठी बोली बोलकर काम निकलवाएंगे। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में नारंगी रंग का प्रयोग करें।

सिंह – आज विवाह के प्रबल योग हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। मानसिक तनाव से बचें। कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग हो सकती है। ऑफिस में पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करें।

कन्या – किस्मत का साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ मिल सकता है। पॉजिटिव विचार से आपका दिन अच्छा बीतेगा। लेन-देने में सावधानी बरतें। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें।

तुला – आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। रिश्तों में पुराना विवाद खत्म होगा। आर्थिक लाभ मिल सकता है। अधूरे काम को पूरा करें। ऑफिस में नीले रंग का प्रयोग करें।

वृश्चिक– अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। हवाई यात्रा कर सकते हैं। घरेलू काम पूरे होंगे। काम या कारोबार में लाभ मिल सकता है। ऑफिस में जामुनी रंग का प्रयोग करें।

धनु– अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। कुछ बदलाव हो सकता है। आपका मूड खराब हो सकता है। विश्वासघात से बचें। कोई बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें।

मकर – महिलाओं का साथ मिलेगा। सोच-समझकर निवेश करें। मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज के दिन आराम करने के मौके मिलेंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें।

कुंभ – किसी को सलाह ना दें। आज आपकी यात्रा लाभकारी होगी। कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और फायदा ज्यादा होगा। कानूनी मामलों को लेकर यात्रा करेंगे। जीवनसाथी की सेहत की चिंता बनी रहेगी। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें।

मीन – किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। किसी पुरुष के शब्द से आप परेशान हो सकते हैं। आपका आकर्षण बढ़ सकता है। धन लाभ के योग हैं। ऑफिस में पीले रंग का प्रयोग करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 16, 2018 9:04 am