टैरो राशिफल, 16 अप्रैल 2018: मेष राशि वालों को मिलेगा मान-सम्मान, इस राशि के जातक जपें ऊं नम: शिवाय

मेष – आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। धन प्राप्ति के योग है। प्रसन्नता रहेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। शिव पूजा के बाद ह्रीं ऊं नम: शिवाय हीं 108 बार जपें।

वृषभ – मित्र, संबंधियों से मेलजोल बढ़ेगा। गुड़ न्यूज मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। मल्लिकार्जुन का ध्यान करते हुए ऊं नम: शिवाय हीं जपें। इसके बाद कच्चे दूध, दही और सफेद फूल चढ़ाएं।

मिथुन- आज आपको उपहार मिलेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। बाहरी मदद मिलेगी। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए ऊं नमो भगवते रुद्राय का जप करें।

कर्क – वस्तुएं संभालकर रखें। अप्रत्याशित खर्चे होंगे। दूसरों से अपेक्षा ना करें। जल्दबाजी नना करें। निर्णय लेने से बचें। ऊं हौं जूं स: जपें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, मक्खन, मूंग, बेलपत्र चढ़ाएं।

सिंह- यात्रा मनोरंजक रहेगी। रुका हुआ धन मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र का 51 बार जाप करें। शहद, गुड़, घी, लाल फूल ज्योतिलिंग पर चढ़ाएं।

कन्या – ऑफिस में परिवर्तन की संभवना है। योजना पूरी होगी। आज आप कार्य में व्यस्त रहेंगे। परिवार की चिंता रहेगी। ऊं नमो भगवते रुद्राय जपें। हरे फलों का रस, बेलपत्र, मूंग हरे और नीले फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं।

तुला – तीर्थदर्शन संभल है, सत्संग का लाभ मिलेगा। बाहरी सहयोग से काम बनेंगे। प्रसन्नता रहेगी। ऊं नम: शिवाय 108 बार जपें।

वृश्चिक – वाहन, मशीनरी अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। काम में विवेक रखें। वाहन, मशीनरी अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। लाभ में कमी होगी। ह्रीं ऊं नम: शिवाय हीं का जाप करें।

धनु – जल्दीबाजी में काम बिगड़ेंगे। रिस्क ना लें। आर्थिक लाभ मिल सकता है। ऊं तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात जपें। शिवलिंग पर घी, शहद, मिश्री, बादाम, पीले फल-फूल अर्पित करें।

मकर – संपत्ति के काम लाभ देंगे। उन्नति होगी। वरिष्ठजन सहयोग करेंगे। यात्रा मनोरंजक होगी। प्रसन्नता रहेगी। त्रयम्बकेश्वर का ध्यान करते हुए ऊं नम: शिवाय 5 माला जपें।

कुंभ – रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। पार्टी, पिकनिक का आनंद लेंगे। जोखिम और जमानत के काम टाल दें, विवाद ना करें। ऊं नम: शिवाय जपें। जप के समय केदारनाथ का ध्यान करें।

मीन – उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। बुरी खबर मिल सकती है। दौड़-धूप अधिक रहेगी। जोखिम और जमानत के काम टाल दें। ऊं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात जपें।

First Published on April 16, 2018 8:37 am